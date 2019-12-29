Жители Чечни раскритиковали схему выделения квартир сиротам

29 декабря 2019, 14:23

К Новому году 62 сироты получили соцжилье, отчитался Рамзан Кадыров на фоне данных Минсоцразвития о 2000 нуждающихся в квартирах детях-сиротах. Жители Чечни выразили недовольство низкими темпами и непрозрачностью схемы выделения жилья сиротам.

О помощи сиротам Рамзан Кадыров сообщил 28 декабря на своей странице во "ВКонтакте". "В торжественной обстановке я вручил договоры найма специализированного жилья 62 детям-сиротам. Кроме того [из фонда имени Ахмата Кадырова] им оказали финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей каждому. С 2010 года всего нами приобретено 1147 жилых помещений для сирот. По моему поручению были выделены дополнительные денежные средства из республиканского бюджета. Это позволило приобрести в этом году 100 квартир для указанной категории граждан", - написал глава Чечни.

Когда речь идет о деятельности Фонда имени Ахмата Кадырова, то наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами упоминаются стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

Вручение договоров найма, а также ключей от квартир состоялось 28 декабря в министерстве труда, занятости и соцразвития, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства.

Всего, по его данным, в списках на получение жилья сейчас состоит более 2000 детей-сирот. При этом в августе квартиры получили 38 жителей Чечни из этой категории. "Бесплатное жилье предоставляется сиротам после достижения ими 18-летнего возраста. Квартиры передаются им на условиях договора социального найма, и потом могут быть приватизированы. В этом году на приобретение жилья для детей-сирот федеральным центром и властями республики было выделено 146,4 миллиона рублей", - рассказал сотрудник министерства.

У детей-сирот в Чечне ожидание квартир занимает годы, а их распределение выглядит "непрозрачным", пожаловались некоторые родственники сирот. "Мало поставить ребенка на учет, собрав целую кучу всевозможных документов и подтверждений. Через сколько лет ребенок может получить полагающееся ему по закону жилье - вот в чем вопрос. Мои племянницы состоят на учете в Минтруда без малого семь лет, но очередь до них все не доходит", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Лейса.

Сирота Магомед порадовался за тех, кто получил жилье, но указал, что сам не имеет представления о том, когда станет новоселом. "Радует, когда те, кто нуждается, получают помощь. Я тоже состою в списках на получение социального жилья, так как не имею обоих родителей. Живем с бабушкой в маленьком домике, так что квартира бы не помешала, потому что там (в квартире) все удобства внутри, для бабушки это немаловажно сейчас. Но пока очередь до меня не дошла. А когда дойдет - сказать никто не может. Квартиры для таких, как я, обычно один или два раза в год выделяют, в списках больше двух тысяч, а жилье выделяется на 100 человек в год или даже меньше. Поэтому сложно говорить, когда наступит моя очередь, и это не может не беспокоить", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни.

Молодой человек уточнил, что в списках на получение жилья состоит с 2014 года. "Время от времени перерегистрация требуется. Надо отмечаться, а то могут исключить из списка", - пояснил Магомед.

Житель республики Ахмад рассказал историю своих племянников, оставшихся без родителей. "Мои родители вырастили моих племянника и племянницу, чьи родители (мой брат и сноха) погибли при бомбежке в начале войны. Они полные сироты, но никто из них пока жилья не получил, и даже не знают, получат ли. Племянница уже замужем, живет в селе. Племянник женат, он с семьей живет с моими родителями. Все, что можно было дать, мы им дали. Но помощь государства в такой ситуации не помешает. Ждем", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Напомним, 24 декабря в Чечне был торжественно открыт поселок на 20 домов для малоимущих жителей села Кади-Юрт. Люди переселились из бараков в дома, построенные менее чем за месяц. Поспешность строительства сказалась на качестве работ, констатировали новоселы.