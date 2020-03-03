Журналисты Аджарского телевидения пригрозили объявить забастовку

03 марта 2020, 08:41

Представители альтернативного профсоюза Аджарского телевидения заявили, что подали необходимые для проведения забастовки документы. Они добиваются восстановления статус-кво в компании до увольнения главы службы новостей и упразднения должностей замруководителя различных служб телеканала, гарантии редакционной независимости, защиты трудовых прав сотрудников и настаивают, что необходим план дальнейшего развития телевидения.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года совет "Общественного вещателя" Аджарии избрал главой телеканала Георгия Кохреидзе. 24 февраля в Батуми прошла акция протеста против действий нового руководства Аджарского телевидения. Протестующие заявили о несправедливом увольнении сотрудников телеканала, в частности, замдиректора службы новостей Майи Мерквиладзе. Неправительственная организация "Международная прозрачность - Грузия" 25 февраля потребовала у прокуратуры расследования заявления о давлении на журналистов. Грузинская неправительственная организация "Центр по обучению и мониторингу прав человека" 1 марта призвала парламент страны и Верховный совет Аджарской автономии проявить интерес к процессам, протекающим на аджарской телекомпании.

Заместитель директора Аджарского телевидения Натия Зоидзе 2 февраля заявила об увольнении после жалоб на попытки нового директора Георгия Кохреидзе изменить редакционную политику. Кохреидзе, который был избран главой телеканала 22 ноября 2019 года, назвал ее заявление "фантазией". 19 февраля большинство членов Консультативного совета Общественного вещателя проголосовало за упразднение четырех должностей замруководителя различных служб телеканала, в том числе той, что занимала Майя Мерквиладзе. Кохреидзе связан с "Грузинской мечтой", его действия нацелены как минимум на воспитание у подчиненных самоцензуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Представители альтернативного профсоюза Аджарского общественного вещателя заявили 2 марта, что подали необходимые для проведения забастовки документы. Согласно законодательству, стороны должны начать сегодня, 3 марта переговоры для удовлетворения требований профсоюза, в которых будет принимать участие в качестве посредника министерство здравоохранения. Если переговоры не будут успешными, забастовка будет разрешена через 21 день.

Альтернативный профсоюз в Общественном вещателе Аджарии был создан месяц назад, в нем состоят около 90 человек.

У профсоюзных деятелей есть четыре требования, но наиболее важными являются вопросы, связанные с редакционной независимостью, заявил Малхаз Рехвиашвили, глава Аджарского вещательного альтернативного профсоюза в эфире Аджарского телевидения.

Первый вопрос - восстановление статус-кво до увольнения главы службы новостей вещателя и упразднения должностей замруководителя различных служб телеканала, пояснил Малхаз Рехвиашвили.

"Второй важный вопрос - гарантии редакционной независимости, а третий - трудовые права, которые переплетаются с редакционной независимостью", - сказал Малхаз Рехвиашвили (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Люди, которые работают в вещателе, должны чувствовать себя защищенными и не бояться, что информационная политика изменится или изменится их трудовой договор, считает глава альтернативного профсоюза.

"Четвертое - это стратегическое видение того, как вещатель должен развиваться и как им управлять. Даже в этой ситуации руководство понятия не имеет, как будет выглядеть вещатель в следующем году. Никто не знает, куда идет вещатель ", - сказал Малхаз Рехвиашвили.

В отеле Le Port в Батуми 2 марта состоялась дискуссия о том, как общество может участвовать в выживании телевидения Аджарии. Встреча была организована Домом свободных журналистов.

"Это не просто проблема для сотрудников этого телевидения. Георгий Кохреидзе, новый директор телеканала, отказался покупать фильмы-расследования", - заявила журналист Ирма Зоидзе, которая подготавливала сюжеты для телевидения Аджарии на независимой студии.

Необходимо, по мнению журналистки, вовлекать различные сторон в процесс посредничества, сообщила в тот же день газета "Батумелеби".

В ходе дискуссии Малхаз Рехвиашвили, глава Альтернативного профсоюзного телевидения, обратил внимание на европейское законодательство, согласно которому свобода слова для журналистов связана с трудовыми правами.

"Если у меня нет редакционной независимости и она не обеспечена, я не имею право на труд", - цитирует Малхаз Рехвиашвили издание.