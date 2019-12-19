Смена руководства Аджарского телевидения происходит на фоне обвинений в шантаже

19 декабря 2019, 06:33

Заместитель директора Аджарского телевидения Натия Зоидзе обвинила нового директора Георгия Кохреидзе в шантаже, при помощи которого он хочет изменить редакционную политику. Кохреидзе назвал заявление Зоидзе "фантазией".

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября совет "Общественного вещателя" Аджарии избрал главой телеканала Георгия Кохреидзе. С приходом нового директора телеканал утратит свою независимость, заявила НПО "Центр демократического аудита". На акции протеста в Батуми 4 декабря журналисты Аджарского телевидения потребовали, чтобы Кохреидзе прекратил вмешиваться в редакционную политику телеканала, а 5 декабря они заявили, что новый директор требует от них нового подхода к приглашению гостей в эфир и планирует расторгнуть контракты с неугодными сотрудниками.

В третьем конкурсе на должность директора Аджарского телевидения никто из кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов. Его участник Георгий Кохреидзе оспорил в суде итоги конкурса, и из-за рассмотрения его иска 24 сентября Батумский городской суд приостановил четвертый конкурс. 30 сентября часть сотрудников телеканала распространила обращение с требованием невмешательства в редакционную политику. Есть риск смены редакционной политики телевидения на фоне решения Батумского городского суда, заявили журналисты. 6 октября участники акции протеста в Батуми выступили с требованием выбрать нового директора телеканала.

Общественно-политическая передача "Хештег" на Аджарском телевидении освещала конфликт сотрудников телекомпании и нового директора Георгия Кохреидзе, в том числе записала с ним интервью после его избрания, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ведущий передачи Малхаз Рехвиашвили.

"После выхода в эфир этого выпуска Кохреидзе начала предъявлять претензии. Он сказал, что мы неправильно выбрали вопросы, выбрали фон для записи, накаляем страсти и назвал нашу передачу "спектаклем", - сказал он 18 декабря.

Рехвиашвили отметил, что авторы "Хештега" позиционируют передачу как сбалансированную и критически направленную, в том числе по социальным темам.

По словам заместителя руководителя информационной службы телекомпания "Ачара" Майи Мерквиладзе, ситуация в компании стабилизировалась в последнее время, "все немного успокоились".

"Наверное, директор понял, что так нельзя. Мы с тех пор не виделись и работаем, как работали. Мы находимся в разных помещениях и не видимся", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако у заместителя директора Натии Зоидзе есть иное мнение по поводу назначения нового директора.

Натия Зоидзе исполняла обязанности директора канала в период между увольнением Натии Капанадзе и назначением Георгия Кохреидзе. Она, по словам коллег, "не вмешивалась в редакционную политику", и сотрудники работали точно так же, как и при Капанадзе. Сейчас, по мнению сотрудников канала, она оказалась под угрозой увольнения.

Зоидзе обратилась в прокуратуру с заявлением, потребовав провести следствие в связи с заявлением Кохреидзе, который шантажом требует изменить редакционную политику посредством, рассказал юрист неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" Паата Диасамидзе. НПО представляет интересы Зоидзе.

"Основные факты, указанные в заявлении, это беседы с Натией Зоидзе и заявления, сделанные в телевизионном эфире, о записях, о трудовом договоре. (Мы) обратились в аджарскую прокуратуру с требованием проведения следствия", - сказал Диасамидзе, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла", в эфире телекомпании "Ачара".

Натия Зоидзе отказалась комментировать корреспонденту "Кавказского узла" свое обращение в прокуратуру.

Директор телекомпании Георгий Кохреидзе назвал слова Зоидзе "фантазией", при этом заявив, что с интересом ознакомился бы с ее обращением и с теми фактами, которые она в нем изложила.

"Давайте посмотрим, что сделает прокуратура. Это - ее фантазия. Нет никаких телефонных записей... Я уверен, что в нем (в обращении) ложь", - сказал Кохреидзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он не предпринимал никаких действий по изменению редакционной политики, а заявления сотрудников телекомпании, по его мнению, направлены на предотвращение ее изменения.

"Им (сотрудникам) ничего не угрожало и не угрожает. Я постараюсь обеспечить их самостоятельность, чтобы не было вмешательства со стороны", - сказал он.

По его мнению, критика со стороны сотрудников телекомпании основана на последнем квартальном отчете менеджмента канала, подписанном Натией Зоидзе, в котором указано, в частности, о необходимости реорганизовать информационную политику телеканала.

"Это отчет подписала исполняющая обязанности директора телекомпании Натия Зоидзе, и я сказал сотрудникам телекомпании то же самое, но из моих уст они это восприняли плохо. Исходя из этого, можно сделать вывод, что у них беспочвенный страх", - сказал Кохреидзе.

Отчет, подписанный Натией Зоидзе, выложен на сайте телеканала. В нем, в частности, указано, что "качество подготовленных репортажей только в отдельных случаях можно оценить удовлетворительно".

"Необходимо реорганизовать службу новостей, избрать директора в условиях его полномочий, усилить профессионализм существующего состава, в том числе региональных бюро. Необходимо дополнительно усилить аналитическую команду двумя операторами", - отмечается в отчете.

Зоидзе также отмечает, что в редакции имеются проблемы с ресурсами и техникой и необходимо усилить команды некоторых передач.