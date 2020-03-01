Бюджетники и студенты рассказали о разнарядках на посещение матча "Ахмата"

01 марта 2020, 13:23

Футбольный клуб "Ахмат" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 20-го тура премьер-лиги, прошедшем 29 февраля в столице Чечни. Бюджетников и студентов обязали присутствовать на игре в качестве болельщиков, рассказали грозненцы.

Как писал "Кавказский узел", бюджетники и студенты в Грозном неоднократно жаловались на принуждение к посещению матчей "Ахмата" в качестве болельщиков. Так, 7 декабря 2019 года грозненцы назвали вынужденным присутствие на игре "Ахмата" и "Уфы".

30 сентября 2019 года грозненский клуб со счетом 2:0 проиграл команде "Сочи". После этого президент "Ахмата", спикер парламента Чечни Магомед Даудов раскритиковал игру команды и принял отставку ее главного тренера Рашида Рахимова. Новым главным тренером "Ахмата" был назначен Игорь Шалимов. Он поставил цель привлечь болельщиков на стадион.

Матч 20-го тура Российской премьер-лиги между футбольными командами "Ахмат" и "Ростов", который прошел вечером 29 февраля на стадионе "Ахмат-арена" в Грозном, закончился ничьей со счетом 1:1, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минспорта республики.

По его словам, игра прошла в спокойной обстановке, "без каких-либо эксцессов".

На матче присутствовал 12681 зритель, говорится в публикации на сайте "Ахмата". По данным сайта "Ахмат Арены", трибуны стадиона вмещают 30597 болельщиков.

Бюджетники были обязаны посетить матч, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" работник одного из предприятий в Грозном Сулейман. "Вчера были на игре "Ахмата", первой в этом году. От руководства было указание - к 18.30 быть у стадиона. Участие контролировал представитель министерства, который сверял количество человек, после чего пропустили непосредственно на стадион. На месте ОМОН дежурил и СОБР. Было достаточно холодно, стадион примерно наполовину или меньше был заполнен. Домой только около 21.00 удалось попасть", - рассказал грозненец.

Территория вокруг "Ахмат-арены" была оцеплена, а непосредственно на стадионе дежурили бойцы СОБР "Терек" и Росгвардии, подтвердил житель Грозного Магомед. "Контроль был сильный. Патрули по периметру, на территории омоновцы и собровцы дежурили", - сказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Грозненец Муса также сообщил, что был на матче не по своей воле. "От нас на игру нужно было отправить группу, поехали туда на "Газели", что наняло руководство. Основательно продрогли, хотя и были одеты тепло, вечер вчерашний выдался довольно прохладным. Радует, что на следующую игру другая группа поедет. Руководство прямо говорит, что это не их прихоть, а указания сверху, которые нужно исполнять, иначе будут проблемы у самого начальства. Если кого-то это не устраивает, то пусть увольняется с работы. Вот и все объяснения", - сказал сегодня Муса корреспонденту "Кавказского узла".

Студентам одного из вузов Грозного за неявку на матч были обещаны проблемы, рассказал студент Асламбек. "Нас вчера отправили на матч "Ахмата". Явка была строго обязательной, "уклонистам" обещали проблемы при сдаче зачетов и экзаменов. Пошли с друзьями, просто чтобы не подводить своих. Футболом особо не интересуюсь. Удалось по-тихому уйти после того, как нас отметили как прибывших, иначе пришлось бы на холоде около двух часов торчать, пока игра не закончится", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Асламбек.

Матч был интересным, сообщил сегодня житель Грозного Адам. "Сыграли обе команды неплохо. Переживал за наших после того, как в конце первого тайма гости мяч забили. Хорошо, что отыгрались и свели матч вничью. Начинать новый сезон с поражения было бы плохо", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Адам.

На "Кавказском узле" опубликована справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова. Подробности о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Принуждении грозненских студентов и бюджетников к посещению матчей и других мероприятий - это ущемление прав человека, на которое федеральный центр никак не реагирует из-за особого статуса Рамзана Кадырова и его хороших отношений с Владимиром Путиным, сказал ранее "Кавказскому узлу" чеченский политолог, попросивший не указывать его имя.

У властей Чечни "куда больше рычагов воздействия" на не желающих посещать мероприятия, чем в среднем по России, подтвердил ранее "Кавказскому узлу"профессор Ставропольского госуниверситета, конфликтолог Юрий Ефимов. При этом, по его словам, "это не чеченское ноу-хау, работники бюджетных сфер занимаются пиаром власти, уборкой, митингами и выборами по всей стране".

Заставлять бюджетников посещать футбольные матчи незаконно, поскольку такие требования не прописаны в трудовых договорах, но "учитывая чеченские реалии", не стоит ожидать реакции на такие жалобы от местных судов, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Евгений Черноусов.