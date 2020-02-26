Замглавы Росимущества по Дагестану арестован на два месяца

26 февраля 2020, 00:28

Советский райсуд Махачкалы до 19 апреля арестовал замглавы дагестанского управления Росимущества Раджаба Усманова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при проведении аукциона на аренду земли у побережья Каспийского моря.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля источники сообщили о задержании замруководителя дагестанского управления Росимущества по подозрению в том, что он дал указания не размещать в Интернете информацию об аукционе на аренду земель у побережья Каспийского моря.

По версии следствия, в октябре 2014 года заместитель руководителя Росимущества в Дагестане решил фиктивно провести аукцион на аренду 16 тысяч квадратных метров земли на побережье Каспийского моря кадастровой стоимостью 2,7 миллиона рублей. Подозреваемый дал указание члену конкурсной комиссии не размещать информацию о конкурсе на официальном сайте, в последующем он подписал протокол подведения итогов конкурса, сообщил 21 февраля Следком.

Советский райсуд Махачкалы арестовал на два месяца заместителя руководителя дагестанского управления Росимущества Раджаба Усманова, сообщил 25 февраля "Коммерсант".

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Усманова Раджаба, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ. Постановлением суда подозреваемый взят под стражу до 19 апреля", - процитировал 25 февраля сотрудника суда ТАСС.

Максимальные санкции данной статьи предусматривает 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

На сайте Советского райсуда Махачкалы на 00.25 мск сегодня нет информации об избрании Раджабу Усманову меры пресечения.

Напомним, что в январе в Дагестан прибыли сотрудники Генпрокуратуры, МВД России и ФСБ для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. 8 февраля в Махачкалу также прилетел глава СКР Александр Бастрыкин. Проверки силовиков сопровождаются задержаниями и арестами чиновников. 9 февраля источники сообщили, что дагестанские силовики второй день проводят оперативные мероприятия в местном управлении Росимущества.

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