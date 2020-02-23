Жители Варкетили на фоне строительной техники в "Саду Анны". Кадр сюжета "Рустави 2", 23 февраля 2020 года. http://rustavi2.ge/ka/news/156199

23 февраля 2020, 22:43

Противники стройки в тбилисском сквере отказались разблокировать стройплощадку

Около суток продолжается акция протеста жителей тбилисского района Варкетили, выступающих против строительства здания в сквере "Сад Анны". Уговоры полиции и представителей инвестора разблокировать стройплощадку не принесли результатов.

Как сообщал "Кавказский узел", жители района Варкетили в Тбилиси с января 2020 года проводят акции протеста против застройки сквера "Сад Анны". Строительство в "Саду Анны" перекрыло подъезд к соседним домам экстренным службам, а сам факт застройки сквера - оскорбление памяти о похороненной в сквере девочке Анне, заявляют протестующие.

10 января жители, выступающие против застройки сквера "Сад Анны", помешали строительной компании начать работы. "Сад Анны" считается среди местных жителей достопримечательностью. После столкновения активистов с полицией были задержаны 10 человек. Двоих из них оправдали, один из активистов был оштрафован на 900 лари (около 312 долларов).

В ночь на 23 февраля противники строительства в районе сквера "Сад Анны" перекрыли подступы к стройплощадке и организовали митинг. Протестующие установили квадратные плакаты из фанеры, которыми загородили проезд после того, как на площадку въехали 20 единиц тяжелой строительной техники. По состоянию на 22.00 мск строительная площадка остается в оцеплении, техника не может выехать оттуда, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

"После того, как мэрия города не отреагировала на петицию жильцов окрестных домов о запрете строительства и предоставлении территории статуса рекреационной зоны, они решили перекрыть пути для техники. Всю ночь мы сегодня митинговали, а утром оставили заграждения и дежурных жильцов", - рассказала "Кавказскому узлу" руководитель движения "Партизаны-садоводы" Ната Перадзе.

По ее словам, ночью к митингующим приезжали представители компании-инвестора. "Представители инвестора обещали жильцам, что обустроят еще лучший сквер в этом районе. Но на какой территории? После того, как появится корпус, останется только узкое пространство между домами. Там и сегодня вряд ли въедет пожарный автомобиль. Места для сквера просто нет!" - заявила она.

Также к митингующим приезжали представители мэрии, сотрудники полиции и муниципальной инспекции. Уговоры правоохранителей разблокировать стройплощадку оказались тщетны, стороны так и не пришли ни к какому решению, сообщил корреспондент "Кавказского узла". 

На сегодняшний день строительные работы близ сквера "Сад Анны" не ведутся, но полиция и инвестор настаивают на том, чтобы после выходных они возобновились, рассказали участники акции протеста. Некоторые из них предполагают, что в ночь на понедельник может начаться разгон митинга. 

Как сообщалось, в середине января в поддержку жителей тбилисского района Варкетили, протестующих против строительства здания в сквере "Сад Анны", выступили активисты оппозиционных партий и движений.

Примечание:

"Противник застройки сквера в Тбилиси оштрафован после столкновения с полицией", "Жители Тбилиси провели акцию против застройки сквера", "Противники строительства нового отеля провели акцию в Батуми".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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