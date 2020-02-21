Источники сообщили о задержании главы Хостинского района Сочи

21 февраля 2020, 13:33

Глава Хостинского внутригородского района Сочи Павел Клопотовский и его водитель задержаны с крупной суммой денег, сообщили сегодня источники. Райадминистрацией руководит исполняющий обязанности главы, уточнили в мэрии.

"По подозрению в совершении должностного преступления коррупционной направленности" задрежан глава райадминистрации Хотинского района Сочи Павел Клопотовский, сообщил сегодня источник ТАСС. Вместе с чиновником в поселке Хоста задержан его водитель, со ссылкой на свой источник 20 февраля проинформировал «Коммерсант». По версии силовиков, задержание произошло при получении денег.

Деньги находились в автомобиле у чиновника, сообщил 20 февраля «Интерфакс», ссылаясь на свой источник в силовых структурах. "Клопотовский задержан. (21 февраля) будет суд, который определит ему меру пресечения", - цитирует источника агентство.

На сайте мэрии Сочи, по состоянию на 13.00 мск сегодня, сообщается, что исполняющим обязанности главы района является Иван Савин. При этом не указано, с какого момента Савин назначен на пост, также нет комментариев по поводу заявлнией о задержании Клопотовского.

Павел Клопотовский работал в администрации Хостинского района с 2008 года: несколько месяцев занимал должность главы района, а после прихода Анатолия Пахомова на должность главы Сочи был понижен до заместителя главы Хостинского района. В январе 2011 года был назначен вице-мэром по вопросам ЖКХ, однако позже был вновь переведен на должность главы Хостинского района. После назначения на должность главы Сочи Алексея Копайгородского в сентябре 2019 года Павел Клопотовский стал единственным главой района, сохранившим свой, сообщает сегодня РБК.

На сайтах краснодарских управлений прокуратуры и СКР на 13.00 мск сегодня нет информации о задержании Павла Клопотовского.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в феврале суд приговорил к 8,5 года лишения свободы следователя из Краснодара, который обвинялся в получении взяток за закрытие уголовных дел. Бизнесмены-застройщики, один из которых передал следователю 3 млн рублей, а второй - 1 млн рублей, обратились с заявлениями в краевое управление ФСБ России. У следователя изъяли полученные деньги, которые он хранил у себя дома и в служебном кабинете.