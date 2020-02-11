Следователь на Кубани получил срок за взятки на 4 млн рублей

11 февраля 2020, 22:32

Суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы следователя из Краснодара, который обвинялся в получении взяток за закрытие уголовных дел.

По данным следствия, в июне 2018 года старший следователь МВД России по Краснодарскому краю предложил двум бизнесменам, подозреваемым в незаконном предпринимательстве (п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ), прекратить уголовное преследование за взятку.

Бизнесмены-застройщики, один из которых передал следователю 3 млн рублей, а второй - 1 млн рублей, обратились с заявлениями в краевое управление ФСБ России. У следователя изъяли полученные деньги, которые он хранил у себя дома и в служебном кабинете, передает сегодня "Интерфакс-Юг".

Уголовное дело было возбуждено по двум эпизодам получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. "в" ч. 5 и ч 6. ст. 290 УК РФ). Ленинский районный суд Краснодара приговорил обвиняемого к лишению свободы на 8,5 лет в колонии строго режима. Также он лишен права занимать ряд должностей в госструктурах и органах местного самоуправления, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краевой прокуратуры Краснодарского края.

Приговор еще не вступил в законную силу. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями осужденного или его представителей.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о задержании трех следователей на Кубани при получении взятки. Начальника следственного отдела одного из РОВД Краснодарского края и двух его подчиненных задержали после получения денег. В машине одного из них нашли 10 тысяч рублей и муляжи купюр на 590 тысяч рублей.