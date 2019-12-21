Три следователя задержаны на Кубани при получении взятки

21 декабря 2019, 00:21

Начальник следственного отдела одного из РОВД Краснодарского края и двое его подчиненных заподозрены в получении 600 тысяч рублей, сообщили 20 декабря источники.

Майора, старшего лейтенанта и следователя-стажера задержали сразу после получения денег. В машине одного из них нашли 10 тысяч рублей и муляжи купюр на 590 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги передавались за то, чтобы избежать уголовной ответственности за мошенничество, со ссылкой на собственный источник передал 20 декабря "Интерфакс".

Эту информацию подтвердил и источник "Российской газеты" в правоохранительных органах. В пресс-службе краевого главка МВД России сообщили, что ведется служебная проверка. "Готовятся материалы по отстранению сотрудников от исполнения служебных обязанностей", - процитировало 20 декабря представителя ведомства издание.

На сайте управления Следкома по Краснодарскому краю по состоянию на 00.20 мск 20 декабря нет информации о возбуждении дела против трех полицейских.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 декабря было передано в суд дело четырех сотрудников полиции, обвиняемых в получении взятки от жительницы Краснодара за сокрытие преступления.