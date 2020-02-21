Правозащитники призвали наказать силовиков за провокацию "убийства чести" в Ингушетии

21 февраля 2020, 02:21

Сотрудники "Правовой инициативы" призвали привлечь силовиков к уголовной ответственности в связи с убийством девушки, попавшей на кадры оперативной съемки в Ингушетии. Правозащитники также настаивают, что власти должны обеспечить безопасность второй девушки с видео.

Как писал "Кавказский узел", после попытки задержания Исы Альтемирова, подозреваемого в причастности к группе шантажистов, в Интернете появилось снятое оперативниками видео. Попавшая в кадр женщина была убита на следующий день. По данным силовиков, в убийстве признался ее брат, указавший, что сестра опозорила честь семьи. Именно утечка видео спровоцировала "убийство чести", предположили пользователи соцсетей. Публикация в Интернете видео задержания может быть расценена как халатность, которая повлекла тяжкие последствия в виде убийства попавшей в объектив женщины, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Иса Альтемиров погиб при задержании 7 февраля при падении из окна. По данным МВД по Ингушетии, в квартире в этот момент находились ранее судимый 36-летний житель Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса. По версии силовиков, Альтемиров был причастен к преступной группе, которая вымогала деньги под угрозой распространения порочащих сведений. По информации источников, члены группировки соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, требуя платить им деньги и принуждая к интимным связям с другими мужчинами.

В обращении, направленном в ингушское управление Следкома России, адвокаты правозащитной организации "Правовая инициатива" озвучили несколько требований, говорится в пресс-релизе организации.

Прежде всего, правозащитники призвали установить личности силовиков, "допустивших нарушение тайны оперативно-разыскной деятельности, которая привела к публикации оперативной съемки с персональными данными жертв в интернете". Юристы потребовали возбудить уголовное дело по статьям о халатности, повлекшей смерть человека (ч.2 ст.293 УК России) и о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч.2 ст.137 УК России).

Максимальная санкция по данным статьям предусматривает шесть месяцев ареста и четыре года заключения соответственно.

Адвокаты просят установить личность и местонахождение второй женщины, попавшей на видео оперативной съемки, и обеспечить ее безопасность.

"Если полиция Ингушетии не сможет установить местонахождение этой женщины, возбудить уголовное дело по статье об убийстве, совершенном по мотивам ненависти или вражды к социальной группе (п. "л" ч.2 ст.105 УК России)", - отмечается в сообщении правозащитников.

Максимальная санкция по данной статье - пожизненное заключение.

По мнению адвокатов, убийство девушки братом после утечки видео оперативной съемки подтверждает, что в Ингушетии "по-прежнему имеют место "убийства чести", которые совершаются вследствие подозрения или реального факта о "проступке" или "неподобающем поведении" женщин, нарушивших сложившийся традиционный уклад".

"Убийство чести" может быть совершено как назидание с целью предотвращения случаев "непослушания" женщин в будущем, как показательная практика и превентивная мера регулирования поведения женщин. Только по данным СМИ, с 2008 года жертвами "убийств чести" стали 33 человека в Дагестане, Ингушетии и Чечне", - отмечается в обращении правозащитников, направленном в республиканское управление Следкома 19 февраля.

Жертвами "убийств чести" на Кавказе становятся женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. Термин "убийство чести", хотя и является общепринятым, не совсем точен, так как возвеличивает убийц, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Обращение в региональную структуру связано со срочностью выполнения требований, пояснила адвокат проекта "Правовая инициатива" Ольга Гнездилова.

"Мы направили заявление в Следственный комитет по Республике Ингушетия, потому что федеральный Следком все равно бы туда перенаправил. Обычно мы шлем в Москву, чтоб было под контролем, но поскольку здесь дело срочное, мы не хотели ждать, пока они по почте перешлют, это бы заняло месяц. Мы обратились в ингушский Следком, потому что считаем, что (девушке, попавшей на видео) может грозить опасность. Государство, поставившее ее в эту ситуацию, обязано принять меры защиты", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Гнездилова.

По ее словам, жалоба правозащитников - не просто обращение, а сообщение о преступлении. "(Следователи) могут продлить проверку до десяти дней и потом еще раз - до 30 дней. Но это делается отдельным решением. По общему правилу - они должны в течение трех дней принять решение", - пояснила адвокат.

Гнездилова также отметила, что правозащитники требуют возбудить не просто дело об убийстве, а об убийстве "по мотивам ненависти или вражды к социальной группе". "(Девушка, попавшая на видео) была не просто убита, а убита по мотивам ненависти и вражды к социальной группе - "женщин, которые нарушили традиционный уклад". Потому что эта группа очень в обществе выделена, мы ссылаемся на доклад "Правовой инициативы", где всё это проанализировано, и считаем, что есть признаки именно ненависти и вражды. Это не убийство из личной неприязни или на почве бытового конфликта", - подчеркнула юрист.

По ее словам, адвокаты готовы оказать юридическую помощь родственникам девушек, попавших на оперативное видео.

"Девушку убил родной брат, и сложно сказать, будет ли семья требовать его осуждения. Он задержан, но с потерпевшими пока нет ясности. Мы готовы им помочь, предоставить адвоката, если они захотят пожаловаться на сотрудников полиции, из-за которых это всё произошло. Мы считаем, что сотрудники полиции это преступление спровоцировали. На видео они говорят на ингушском, это местные жители, они прекрасно знали, какие последствия могут быть. И они специально близко подошли, подвели камеру к лицу (второй девушки) и резко потребовали назвать имя и адрес и сказать, что они (девушки) делают в этой квартире", - заключила Гнездилова.