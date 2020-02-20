20 февраля 2020, 23:55

Жители Махачкалы добились возврата участка земли городу

Прокуратура после коллективной жалобы жителей Махачкалы через суд вернула в муниципальную собственность участок земли, который необоснованно был отдан под строительство аптеки.

По данным ведомства, участок был предоставлен местному жителю под строительство аптеки в 1997 году постановлением администрации Махачкалы, "в нарушение требований закона, без составления акта отвода". В 2019 году на основании этого постановления было зарегистрировано право собственности на данный участок. Местные жители пожаловались на то, что участком, расположенным во дворе многоквартирного дома, завладели незаконно, сообщила прокуратура Дагестана.

Ленинский районный суд Махачкалы вынес решение аннулировать запись о государственной регистрации права на этот участок и вернуть его в муниципальную собственность. "Решение суда вступило в законную силу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что махачкалинцы добились уголовного преследования застройщика, который незаконно возводил дом на улице Химшоссе. По жалобе дольщиков, вложивших деньги в строительство дома, против него было возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве и привлечении денег граждан в нарушение закона о долевом строительстве, сообщила прокуратура 19 февраля.

Примечание:

"Замглавы Южно-Сухокумска заподозрен в мошенничестве", "Прокуратура добилась ликвидации свалки в Дагестане", "Чиновник обвинен в подлоге при ремонте моста в Буйнакске".

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