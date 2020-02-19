19 февраля 2020, 16:20

Махачкалинцы добились уголовного преследования застройщика

По жалобе дольщиков, вложивших деньги в строительство многоквартирного дома, против застройщика в Махачкале возбуждено уголовное дело.

Проверка жалобы показала, что дом по улице Химшоссе, 8 в столице Дагестана строился без разрешения. По данным правоохранителей, застройщик успел привлечь 10 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконное предпринимательство" и "Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

На сайте республиканского управления Следкома, по состоянию на 16.14 мск 19 февраля, отсутствует информация об этом деле.

"Кавказский узел" писал, что ранее в феврале за обман дольщиков был осужден застройщик в Дербенте.

Советы для тех, кто пострадал от обмана при долевом строительстве или хочет избежать подобных проблем, собраны в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Махачкалинец заподозрен в незаконной продаже квартир на 9 миллионов", "Застройщик в Дагестане осужден на 9 лет за обман дольщиков", "Застройщик обвинен в обмане дольщиков в Махачкале на 76 миллионов".

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