15 февраля 2020, 09:18

Застройщик осужден за обман дольщиков в Дербенте

Гендиректор и учредитель строительной фирмы обещали дольщикам возвести два многоквартирных дома, не имея разрешения на строительство, постановил суд в Дагестане.

Согласно приговору Дербентского городского суда, в 2016-2018 годах двое обвиняемых получили от восьми человек семь миллионов рублей. Суд признал как гендиректора, так и учредителя фирмы виновными по уголовной статье "Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов".

Каждый из них приговорен к двум годам колонии-поселения, сообщила сегодня прокуратура Дагестана. Фамилии осужденных в сообщении не называются.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2019 году Генеральная прокуратура России нашла нарушения при долевом строительстве многоквартирных домов в Дагестане и сочла ненадлежащей работу властей с пострадавшими дольщиками. Ведомство заключило, что созданная в 2013 году правительственная комиссия фактически не работает, а мероприятия в рамках "Дорожной карты" носят формальный характер.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Махачкалинский застройщик заподозрен в обмане дольщиков", "Застройщик в Избербаше заподозрен в мошенничестве на 7,7 млн", "Тяжба застройщика с владельцем участка в Махачкале обеспокоила пайщиков".

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