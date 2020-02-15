Застройщик осужден за обман дольщиков в Дербенте

15 февраля 2020, 09:18

Гендиректор и учредитель строительной фирмы обещали дольщикам возвести два многоквартирных дома, не имея разрешения на строительство, постановил суд в Дагестане.

Согласно приговору Дербентского городского суда, в 2016-2018 годах двое обвиняемых получили от восьми человек семь миллионов рублей. Суд признал как гендиректора, так и учредителя фирмы виновными по уголовной статье "Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов".

Каждый из них приговорен к двум годам колонии-поселения, сообщила сегодня прокуратура Дагестана. Фамилии осужденных в сообщении не называются.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2019 году Генеральная прокуратура России нашла нарушения при долевом строительстве многоквартирных домов в Дагестане и сочла ненадлежащей работу властей с пострадавшими дольщиками. Ведомство заключило, что созданная в 2013 году правительственная комиссия фактически не работает, а мероприятия в рамках "Дорожной карты" носят формальный характер.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.