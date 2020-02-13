13 февраля 2020, 10:22

Замглавы Южно-Сухокумска подозревается в мошенничестве

Заместитель главы города и руководитель стройфирмы в Дагестане, по данным следствия, похитили деньги на расселение очередников из аварийного жилья, сообщает сегодня прокуратура.

Прокуратура Южно-Сухокумска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы города и исполнительного директора ООО "Арт-Строй", обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии обвинения, в 2016 году руководитель стройкомпании ООО "Арт-строй" в сговоре с заместителем главы города похитил бюджетные средства, выделенные на приобретение трех квартир для жителей аварийного дома. Глава стройфирмы приобрел две квартиры по завышенным ценам и изготовил фиктивный договор купли-продажи на третью квартиру, сообщается 12 февраля на сайте прокуратуры Дагестана.

По информации следствия, договоры и передаточные акты директор компании представил в администрацию города, а заместитель главы Южно-Сухокумска подписал с ним муниципальные контракты на приобретение данных квартир. В Минстрой Дагестана были направлены поддельные договоры социального найма с жильцами. В результате сумма ущерба бюджету города составила 2,3 млн рублей, информирует прокуратура Дагестана.

Уголовное дело направлено в Ногайский районный суд для рассмотрения по существу.

Комментариев подозреваемых или их представителей пока не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2018 году после прокурорской проверки в администрации Южно-Сухокумска было возбуждено уголовное дело по факту фиктивной сделки по купле-продаже здания детского развлекательного комплекса. В результате ущерб муниципальному образованию составил 15,7 млн рублей.

Примечание:

"Четыре дагестанских города и один район вошли в программу переселения из ветхого жилья", ""Черновик" сообщил о задержании главы службы Единого заказчика-застройщика Южно-Сухокумска", "Два региона Юга России вошли в число лидеров по переселению из аварийного жилья."

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