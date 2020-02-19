Продлен арест владельца армянского телеканала

19 февраля 2020, 22:48

Суд оставил под стражей на два месяца владельца телекомпании «Пятый канал» Армена Тавадяна, заподозренного в подкупе потерпевшего по делу о разгоне митинга в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", Армен Тавадян и сторонник Роберта Кочаряна Варужан Мкртчян были заподозрены в том, что предлагали свидетелям и потерпевшим взятки за отказ от показаний и бойкот судебных заседаний по делу о разгоне демонстрантов в 2008 году. Мкртчяна суд оставил на свободе под подписку о невыезде, а Тавадяна постановил заключить под стражу. 20 января участники массового пикета потребовали освободить Тавадяна из-под ареста. 21 января апелляционный суд Армении оставил его под стражей. Главу телеканала преследуют из-за его дружбы со вторым президентом страны Робертом Кочаряном, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

По версии правоохранителей, за подкупом стоят сторонники второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиненного в разгоне протестующих, финансовых преступлениях и взяточничестве. Офис Кочаряна настаивает, что бывший президент не имеет отношения к подкупам.

Суд общей юрисдикции Еревана сегодня рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста Тавадяна и принял решение оставить его под арестом, сообщает со ссылкой на адвоката Арама Орбеляна Рanorama.am.

«Решение нам пока не предоставлено, и мы не знаем, какие доводы (в пользу продления ареста) приведены... Собираемся обжаловать решение», – сказал адвокат.

Суд постановил оставить под стражей Тавадяна еще на два месяца, приводит сообщение Орбеляна "Спутник Армения". Адвокат также рассказал, что защита попросила отпустить подозреваемого под залог, но суд отклонил это ходатайство.

По словам Орбеляна, глава телеканала пробыл под арестом уже два месяца, за это время по его делу было проведено порядка 10-11 следственных действий. "Теперь они (следователи) заявляют, что не успевают провести все необходимые действия из-за большой загруженности другими делами... В таком случае человек должен быть на свободе", - считает адвокат.