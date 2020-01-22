Аналитики сочли политическим преследование Тавадяна

22 января 2020, 08:41

Апелляционный суд Армении оставил владельца "Пятого канала" Армена Тавадяна под стражей. Главу телеканала преследуют из-за его дружбы со вторым президентом страны Робертом Кочаряном, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Армен Тавадян и сторонник Роберта Кочаряна Варужан Мкртчян заподозрены в том, что предлагали свидетелям и потерпевшим взятки за отказ от показаний и бойкот судебных заседаний по делу о разгоне демонстрантов в 2008 году. Мкртчяна суд оставил на свободе под подписку о невыезде, а Тавадяна постановил заключить под стражу. 20 января участники массового пикета потребовали освободить владельца "Пятого канала" Армена Тавадяна из-под ареста. Зампред РПА Армен Ашотян и сын бывшего президента Левон Кочарян во время акции обвинили власти в давлении на СМИ.

По версии правоохранителей, за подкупом стоят сторонники второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиненного в разгоне протестующих, финансовых преступлениях и взяточничестве. Офис Кочаряна настаивает, что бывший президент не имеет отношения к подкупам

Апелляционный суд Армении 21 января отклонил ходатайство защиты, которая предложила освободить Тавадяна под залог, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ованнес Худоян.

Он сказал, что Тавадян не присутствовал на судебном заседании. "Мы были готовы к такому решению суда", - отметил адвокат. Защита подаст жалобу на судебное решение в Кассационный суд и Европейский суд по правам человека, сообщил Худоян.

По словам адвоката, Тавадян не признает своей вины. Его арестовали после видео полиции, в котором Варужан Мкртчян предлагает взятку потерпевшему по делу о беспорядках в Ереване 1-2 марта 2008 года, чтобы тот изменил показания, считает он. "Все эта история сфабрикована. Интересно, что Мкртчян на свободе, а Тавадян под арестом", - отметил Худоян.

Аналитики назвали тенденциозной редакционную политику "Пятого телеканала"

Руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян уверен, что арест Тавадяна не связан с попыткой оказать давление на СМИ. "Люди, которые управляют "Пятым каналом", вполне смогут решить все вопросы, независимо от ситуации с Тавадяном", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Тавадян - это прикрытие для реального собственника телеканала. "По содержанию канала всем понятно, кто собственник, но поскольку это не подтверждено никакими документами, никто не заявляет об этом официально", - сказал Навасардян.

Глава пресс-клуба считает, что Тавадяна преследуют по политическим мотивам. "Скорее можно говорить о политическом преследовании, нежели о давлении на СМИ", - сказал он. По мнению Навасардяна, следствие заинтересовалось Тавадяном, поскольку он может располагать какими-то сведениями, связанными с громкими делами. "А добыть эти сведения будет гораздо легче, если он будет находиться под арестом", - считает он.

Тавадян, в отличие от Самвела Майрапетяна, не воспринимается как журналист, отметил Навасардян.

Владелец телеканала Н2 Самвел Майрапетян был задержан в Ереване в октябре 2018 года и арестован по обвинению в пособничестве во взяточничестве. Суд отпустил его под залог, но запретил выезжать за границу. Адвокаты утверждали, что их подзащитный нуждается в срочном лечении за границей. 25 января следствие позволило Майрапетяну выехать из Армении, и в феврале он был прооперирован в Германии. Майрапетяна не смог вернуться в Армению в назначенный срок из-за проблем со здоровьем.

"Пятому каналу", по словам Навасардяна, трудно конкурировать с общенациональными телеканалами, у которых аудитория больше. Но если сравнивать с телеканалами, вещание которых распространяется на Ереван и ближайшие районы, то "Пятый канал" можно считать одним из ведущих и прибыльных СМИ, сказал он.

Навасардян рассказал, что до "бархатной революции" "Пятый канал" имел других владельцев. "Это был неофициальный канал Республиканской партии Армении, назывался "Арарат" и курировался штаб-квартирой партии. Соответственно, он никак не мог поддерживать революцию", - сказал глава пресс-клуба.

23 апреля 2018 года Серж Саргсян, ставший после двух президентских сроков премьер-министром, в результате массовых протестов подал в отставку, а премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года стал Никол Пашинян. "Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Навасардян отметил, что сейчас все политические программы на "Пятом канале" можно отнести к критическим, тенденциозным по отношению к нынешней власти. В эфире транслируются информационные выпуски, которые составляются из сюжетов в негативном свете, цикл интервью, передача "Лицом к лицу", которая в последнее время редко появляется в эфире из-за того, что журналистам сложно находить оппонентов, а также передача "Дневник".

Тавадян еще до того, как стать владельцем “Пятого канала", не раз признавался, что раньше он не имел никакого отношения к медиа, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Комитета по защите свободы слова" Ашот Меликян.

Он считает, что Тавадян, "будучи близким товарищем Роберта Кочаряна, развернул активную деятельность, в том числе акции протеста перед зданием суда в поддержку второго президента". "Это политическая деятельность. И владельцем "Пятого канала" он стал благодаря Роберту Кочаряну", - полагает Меликян.

Он также отметил, что участие в подкупе свидетелей по делу "1 марта" – серьезное обвинение и оно никакого отношения к свободе слова не имеет. "Говорить, что это давление на СМИ, безосновательно", - считает Меликян.

После "бархатной" революции в 2018 году СМИ в Армении избавились от давления со стороны властей, но стали крайне несвободны от своих политических спонсоров и хозяев, сказал он. "В первую очередь СМИ обслуживают интересы политических сил или политиков, а общественная миссия отодвигается на второй план. Таким образом СМИ превращаются в часть политической системы", - отметил он.

"Пятый канал", по мнению Меликяна, "классическое средство пропаганды", что неприемлемо. "Канал обязан представлять весь спектр политических и общественных взглядов", - считает он.

Из-за своей тенденциозности, необъективности и обслуживания конкретных политических интересов "Пятый канал" постепенно становится маргинальным и теряет аудиторию, поделился наблюдениями Меликян.

Руководитель ОО "Журналисты во имя прав человека", правозащитница Жанна Алексанян сказала, что в случае с арестом Тавадяна признаки давления на СМИ отсутствуют. При этом она считает, что Тавадяна можно было бы оставить на свободе.

"Теоретически можно предположить, что дружба Тавадяна с Робертом Кочаряном повлияла на решение суда о его аресте. Но [...] я не думаю, что нынешние власти захотели бы лишних разговоров вокруг себя", - сказала она.

"Кавказский узел" опубликовал биографию Роберта Кочаряна и справку "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, начавшееся после "бархатной революции" 2018 года, имеет политическую подоплеку.