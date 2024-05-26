Пользователи Telegram призвали очистить пляжи в Махачкале

26 мая 2024, 15:38

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Властям Махачкалы следует очистить от мусора несколько городских пляжей и остановить сбросы отходов в Каспийское море, заявили пользователи Telegram, посмотревшие видео о расчистке одного из пляжей.

Как писал "Кавказский узел", в марте Роспотребнадзор потребовал от администрации Махачкалы ликвидировать сброс сточных вод в Каспийское море со стороны пляжа "Березка". Проверка была проведена после жалоб жителей. В мае ведомство заявило, что обратилось в суд, поскольку мэрия не исполнила требования. Закрытие одного стока не изменит экологическую обстановку в Каспийском море, необходимо строительство очистных сооружений и системная работа, указали активисты.

В июне 2023 года мэр Юсуп Умавов отчитался, что власти Махачкалы благоустраивают несколько пляжей, в том числе пляж "Березка", и участок набережной для отдыха горожан и туристов. В городе актуальна проблема канализационных сбросов в море, напомнили тогда махачкалинцы и призвали власти установить очистные сооружения.

Два видеоролика, на которых видно, как техника расчищает территорию песчаного пляжа около моря, опубликовало 25 мая в своем телеграм-канале издание "Новое дело". "На набережной Махачкалы идут работы по очистке пляжа. На видео - работа единственного в Дагестане комбайна по очистке песка. Техника предоставлена гостиничным комплексом", - говорится в публикации.

Под сообщением, по состоянию на 15.30 мск, размещено четыре комментария. "В чем проблема купить ещё штук 10", - задался вопросом автор одного из них, пользователь с ником Ммм. "На футболистов денег не хватит)", - пошутил в ответ Ruslan Z.

"А можно эту технику на загородный пляж "Оазис", чтобы там тоже хоть раз почистили. Ну и обязать хозяев многочисленных кафешек, расположенных на пляже, прибраться и почистить все вокруг себя", - написал Юсуп.

"Лучше бы сточные воды очищали от миллионов тонн [отходов], которые сливают в море! Даже дышать этим воздухом противно. А то песок вылизывают они, легко хотят запудрить мозги, а экологию полностью уничтожили", - эмоционально высказалась Лейла.

Администрация Махачкалы сделала репост публикации "Нового дела" в своем телеграм-канале. Под репостом, по состоянию на 15.30 мск, размещено восемь комментариев. Авторы некоторых из них также призвали очистить и другие пляжи в городе.

Городской пляж тоже нуждается в очистке

"Можно и пляж "Березка" также очистить?" – написал, в частности, 555. "Городской пляж тоже нуждается в очистке", - заметил R. "Городской пляж требует завершения брошенной реконструкции, возвращения в приличное [состояние], а не состояние трущоб, кафе "Волна". Но все продали, увы", - ответил на это Mars13.

"А почему у города нет хоть одной единицы такой техники?" – поинтересовался М.Ю. "Побольше такой техники", - призвал 1234567. "Берег почистили, а с морем что будут делать?" – скептически заметил ГМ.

Напомним, в феврале жители Махачкалы самостоятельно очистили от мусора пляж в Редукторном поселке. Некоторые жители Дагестана, комментируя в соцсети их инициативу, раскритиковали власти, другие возложили вину за мусор на пляже на людей, которые бросают его мимо урн.

Роспотребнадзор ранее неоднократно вводил запреты на купание около пляжей Махачкалы, объясняя это риском заражения паразитарными и кишечными инфекциями. В 2021 году местные жители потребовали устранить антисанитарию на пляжах вместо того, чтобы закрывать их. Летом 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" туристы рассказали, что видели на городских пляжах Махачкалы предупреждения о запрете на купание, однако не стали отказываться от отдыха на море.

В мае 2023 года мэрия Каспийска, который граничит с Махачкалой, объявила горожанам о запрете купаться в море из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. Властям следует бороться с загрязнением Каспийского моря, а не вводить запреты на купание, заявили тогда жители города.

Уровень бактериального загрязнения воды Каспийского моря в черте Махачкалы превышает гигиенические нормативы, сообщил Роспотребнадзор в июне 2022 года. Канализационные стоки попадают прямо в море без очистных сооружений, указали активисты движения "Город наш".

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