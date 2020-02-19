Полицейский на Кубани арестован по делу о ДТП с погибшим

19 февраля 2020, 18:03

Сотрудник отдела полиции в Северском районе в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и допустил аварию, в результате которой погибла женщина и получил травмы ребенок, сообщили следователи.

Авария произошла в ночь на 16 февраля в поселке Ильском. По данным следствия, полицейский, управляя автомобилем «БМВ» в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем «Рено». В результате ДТП 37-летняя пассажирка «Рено» и ее двухлетний ребенок получили травмы. Женщина скончалась в больнице.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека), он заключен под стражу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Часть 3 статьи 264 УК России предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2019 года полицейский в Кабардино-Балкарии стал подозреваемым в гибели человека при ДТП. По данным следствия, он выехал на встречную полосу и допустил аварию с пострадавшими.