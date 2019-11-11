Полицейский в Кабардино-Балкарии стал подозреваемым по делу о ДТП

11 ноября 2019, 18:57

Сотрудник отдела полиции в Эльбрусском районе выехал на встречную полосу и допустил аварию с пострадавшими, сообщили следователи.

По данным следствия, авария произошла утром 8 ноября в селении Жанхотеко. Полицейский выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, допустил столкновение с другим автомобилем. В результате травмы получили сотрудник полиции и его пассажиры, в том числе ребенок, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении полицейского возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч.1 ст.264 УК России), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 264 УК России предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2018 года полицейский в Кабардино-Балкарии стал подозреваемым в гибели человека при ДТП. По данным следствия, он насмерть сбил 82-летнего мужчину на пешеходном переходе в Чегеме.