28 января 2020, 17:19
Полицейский арестован после ДТП в Нальчике
Сотрудник МВД Кабардино-Балкарии, задержанный после гибели пешехода в автоаварии, помещен под домашний арест.
Как писал "Кавказский узел", 26 января пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, был насмерть сбит сотрудником полиции в селении Кенже городского округа Нальчик. Тест показал, что силовик пьян.
Следствие настаивало на заключении полицейского под стражу, но суд не удовлетворил это ходатайство, сообщил помощник главы управления Следкома Мурат Багов. "Мера пресечения выбрана - домашний арест", - процитировал его ТАСС. В сообщении не уточняется, по какой статье возбуждено дело. Информации об этом на сайте управления Следкома по Кабардино-Балкарии к 17.19 мск 28 января не появилось.
На сайте управления МВД по Кабардино-Балкарии к 17.19 мск 28 января не появилось комментариев относительно задержания и ареста полицейского.
"Полицейский в Кабардино-Балкарии стал подозреваемым по делу о ДТП", "Полицейские пострадали при погоне за водителем в Кабардино-Балкарии", "Пользователи соцсети призвали власти обезопасить аварийный перекресток в Нальчике".
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