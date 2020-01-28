Полицейский арестован после ДТП в Нальчике

28 января 2020, 17:19

Сотрудник МВД Кабардино-Балкарии, задержанный после гибели пешехода в автоаварии, помещен под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 26 января пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, был насмерть сбит сотрудником полиции в селении Кенже городского округа Нальчик. Тест показал, что силовик пьян.

Следствие настаивало на заключении полицейского под стражу, но суд не удовлетворил это ходатайство, сообщил помощник главы управления Следкома Мурат Багов. "Мера пресечения выбрана - домашний арест", - процитировал его ТАСС. В сообщении не уточняется, по какой статье возбуждено дело. Информации об этом на сайте управления Следкома по Кабардино-Балкарии к 17.19 мск 28 января не появилось.

На сайте управления МВД по Кабардино-Балкарии к 17.19 мск 28 января не появилось комментариев относительно задержания и ареста полицейского.