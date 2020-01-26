Житель Нальчика погиб в ДТП с участием полицейского

26 января 2020, 18:14

Мужчина, который переходил дорогу в Нальчике, погиб на месте после аварии с участием сотрудника полиции. В крови полицейского найден алкоголь, сообщили следователи.

ДТП произошло сегодня около 03.00 мск в селении Кенже городского округа Нальчик, сообщила пресс-служба управления СКР по Кабардино-Балкарии.

"Сотрудник полиции совершил наезд на местного жителя, 1982 года рождения, который от полученных травм скончался. Сотрудник полиции был освидетельствован на предмет алкогольного опьянения... По результатам исследования установлено алкогольное опьянение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Пешеход, который переходил проезжую часть "вне пешеходного перехода", умер на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи, уточнила пресс-служба республиканского МВД, подтвердив, что полицейский "был освидетельствован на предмет алкогольного опьянения, которое подтвердилось результатами исследования".

"Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении сотрудником полиции службы в органах внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей", - говорится в сообщении на сайте министерства.