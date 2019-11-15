15 ноября 2019, 13:25

Следователи назвали полицейского виновным в аварии с пятью жертвами в Ингушетии

Ингушский полицейский предстанет перед судом по делу об автоаварии, в которой четыре человека погибли и один получил тяжелые травмы. 

Как писал "Кавказский узел", четыре человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Ингушетии 10 ноября 2017 года. Правоохранительные органы тогда сообщили, что столкнулись Mercedes-Benz G-класса "Гелендваген" и ВАЗ-21099, не уточнив деталей произошедшего.

По данным следствия,10 ноября 2017 года сотрудник МВД Ингушетии, управляя автомобилем марки Mercedes-Benz, выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21099 под управлением 22-летнего жителя республики. Четыре пассажира ВАЗ-21099 погибли, а водителю был причинен тяжкий вред здоровью. Погибшими оказались жители села Зязиков-Юрт в возрасте от 18 до 22 лет. "Виновник дорожно-транспортного происшествия отделался ссадинами", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Сотрудник полиции обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц). Уголовное дело направлено в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 5 статьи 264 УК России предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Примечание:

"Полицейский в Кабардино-Балкарии стал подозреваемым по делу о ДТП", "Кубанский силовик осужден за гибель ребенка в ДТП", "Арестован уволенный после ДТП с гибелью человека полицейский из Азова".

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