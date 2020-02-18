Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для большегрузов

18 февраля 2020, 13:02

Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге введены в связи ухудшением погодных условий на территории Грузии.

"Кавказский узел" ранее писал, что движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было закрыто с 7 февраля до утра 12 февраля. Вечером того же дня движение большегрузов снова было запрещено. Ограничения на проезд были сняты 14 февраля после расчистки дороги.

Проезд для грузовых автомобилей на участке Владикавказ - Ларс закрыт сегодня с 12.30 мск в связи с ухудшением погодных условий в Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд, сообщило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 12.50 мск на выезде из России в Грузию выстроилась очередь из большегрузов. На противоположной стороне дороги видны три фуры. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда днем и вечером без осадков, температура -2 и -6 градусов, скорость ветра составит 11 и 9 метров в секунду, соответственно. 19 февраля осадков также не ожидается, температура повысится до -1, скорость ветра снизится до 6 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.