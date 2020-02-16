16 февраля 2020, 07:53

Житель Грузии задержан за похищение несовершеннолетней

Правоохранители задержали жителя региона Квемо Картли, обвиняемого в похищении несовершеннолетней девушки с целью жениться на ней.

По версии полиции, днем 14 февраля в центре города Марнеули четверо молодых людей посадили 17-летнюю девушку в автомобиль и увезли.

Полиция нашла и задержала одного из участников похищения, девушку вернули домой, сообщил 15 февраля со ссылкой на пресс-службе МВД Грузии Interpressnews. Расследование дела ведется по статье о незаконном лишением свободы несовершеннолетнего (подпункт  «д» 3-й части ст. 143 УК Грузии), санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы, отмечает ведомство.

Обычай похищения невест распространен как на Южном, так и на Северном Кавказе. Главная причина похищения невест – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Однако часто похищения происходят без согласия девушек, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".

Очевидцами похищения стали прохожие и подруги несовершеннолетней, которые рассказали, что девушку похитили, когда она возвращалась с учебных курсов. «На голову девушки, которая пыталась оказать сопротивление похитителям, надели мешок. Девушка просила о помощи, однако никто ей не помог», - цитируют омбудсмена Нино Ломджарию "Новости Грузии".

Ломджария призвала правоохранительные органы найти и привлечь к ответственности всех участников нападения. Она также рассказала, что из-за опасений подобных происшествий некоторые родители запрещают дочерям обучаться.

Комментариев от задержанного или его представителей относительно версии правоохранителей пока не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля полиция отчиталась о задержании в Кахетии двух предполагаемых участников похищения 16-летней девушки с целью женитьбы.

Примечание:

"НПО Грузии предложили ввести в школах программы для предупреждения ранних браков", "Трое жителей Аджарии задержаны за похищение невесты", "ЕСПЧ присудил компенсацию похищенной в Ингушетии невесте".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 февраля 2020, 06:38

16 февраля 2020, 05:41

16 февраля 2020, 04:42

16 февраля 2020, 03:43

  • Книга Патимат Тахнаевой о Хаджи-Мурате вызвала ажиотаж

    Из двух тысяч экземпляров книги историка Патимат Тахнаевой "Хаджи-Мурат. Хаджимурад из Хунзаха", посвященной одному из самых известных участников Кавказской войны, за два месяца была распродана половина. В книжных магазинах сложно достать монографию, и продавцы признаются, что не ожидали такого спроса на академическое издание. При этом работы Тахнаевой вызывают споры и автор столкнулась с "доносами в стиле 37 года".

16 февраля 2020, 02:44

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи