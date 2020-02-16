Житель Грузии задержан за похищение несовершеннолетней

16 февраля 2020, 07:53

Правоохранители задержали жителя региона Квемо Картли, обвиняемого в похищении несовершеннолетней девушки с целью жениться на ней.

По версии полиции, днем 14 февраля в центре города Марнеули четверо молодых людей посадили 17-летнюю девушку в автомобиль и увезли.

Полиция нашла и задержала одного из участников похищения, девушку вернули домой, сообщил 15 февраля со ссылкой на пресс-службе МВД Грузии Interpressnews. Расследование дела ведется по статье о незаконном лишением свободы несовершеннолетнего (подпункт «д» 3-й части ст. 143 УК Грузии), санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы, отмечает ведомство.

Обычай похищения невест распространен как на Южном, так и на Северном Кавказе. Главная причина похищения невест – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Однако часто похищения происходят без согласия девушек, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".

Очевидцами похищения стали прохожие и подруги несовершеннолетней, которые рассказали, что девушку похитили, когда она возвращалась с учебных курсов. «На голову девушки, которая пыталась оказать сопротивление похитителям, надели мешок. Девушка просила о помощи, однако никто ей не помог», - цитируют омбудсмена Нино Ломджарию "Новости Грузии".

Ломджария призвала правоохранительные органы найти и привлечь к ответственности всех участников нападения. Она также рассказала, что из-за опасений подобных происшествий некоторые родители запрещают дочерям обучаться.

Комментариев от задержанного или его представителей относительно версии правоохранителей пока не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля полиция отчиталась о задержании в Кахетии двух предполагаемых участников похищения 16-летней девушки с целью женитьбы.