09 февраля 2020, 16:45

Два жителя Грузии задержаны за похищение невесты

Два молодых человека в Кахетии задержаны по подозрению в похищении 16-летней девушки с целью женитьбы, сообщили в полиции.

По версии полиции, 17-летний подросток и его 19-летний двоюродный брат похитили 16-летнюю девушку из села Тулари в Кахетии "с целью женитьбы".

Полицейские вернули девушку домой невредимой, а предполагаемых похитителей задержали в районе Дедоплисцкаро, сообщает сегодня "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Уголовное дело расследуется по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, предусматривающей от семи до 10 лет лишения свободы, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Комментариев от задержанных либо их представителей относительно версии правоохранителей пока не поступало.

Обычай похищения невест распространен как на Южном, так и на Северном Кавказе. Главная причина похищения невест – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее, часто похищения происходят без согласия девушек, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".

Примечание:

"НПО Грузии предложили ввести в школах программы для предупреждения ранних браков", "Трое жителей Аджарии задержаны за похищение невесты", "ЕСПЧ присудил компенсацию похищенной в Ингушетии невесте".

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