HRHF призвал власти расследовать насилие над журналистами в Азербайджане

15 февраля 2020, 23:23

Разрешить мирные собрания в центре Баку и оперативно провести беспристрастное расследование чрезмерного применения силы полицей во время акции 11 февраля потребовали от азербайджанских властей сегодня представители Human Rights House Foundation (Фонда домов прав человека).

Как сообщал "Кавказский узел", кандидаты в депутаты и поддержавшие их избиратели вышли вечером 11 февраля на акцию протеста перед ЦИК Азербайджана, заявив о фальсификации парламентских выборов. Полиция разогнала протестующих с применением силы. Около 10 активистов обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших оказались журналисты.

После парламентских выборов в Азербайджане журналисты, находившиеся в ночь на 11 февраля при разгоне сидячей акции оппозиционных кандидатов у здания ЦИК в Баку, подверглись насилию со стороны полиции. "Репортеры без границ" заявили, что информированы о не менее 18 фактах, когда журналисты столкнулись с препятствиями в работе. Семь журналистов были задержаны и избиты, сказано в заявлении, опубликованном 13 февраля на сайте организации.

"Десятки мирных демонстрантов и журналистов были задержаны в автобусах примерно на два часа и освобождены на окраине Баку в середине ночи, - отмечает со ссылкой на рассказы очевидцев HRHF. - Позднее полиция препятствовала нескольким раненым демонстрантам и журналистам в получении медицинской помощи и медицинских документов о травмах и последующем лечении. Эти насильственные и незаконные действия против мирных демонстрантов и журналистов представляют собой вопиющее нарушение азербайджанскими властями свободы собраний".

Human Rights House Foundation призывает власти Азербайджана уважать свободу собраний и "предоставлять людям открытое публичное пространство для мирного самовыражения". Правозащитники также требуют разрешать мирные собрания в центре Баку и осуществлять процедуру уведомления о проведении собраний в соответствии с международными стандартами.

"Провести эффективное, оперативное и беспристрастное расследование чрезмерного применения силы и заслуживающих доверия утверждений о жестоком обращении со стороны полиции 11 февраля 2020 года и привлечь виновных к ответственности", - говорится в опубликованном сегодня на сайте организации заявлении. Кроме того HRHF призывает обеспечить доступ к медицинской помощи для всех протестующих, пострадавших 11 февраля.

Напомним, что 14 февраля прокуратура Азербайджана вынесла четырем журналистам предупреждение о несоответствии профессиональной этике из-за участия в акции оппозиционеров 11 февраля перед зданием ЦИК. Журналисты в знак протеста разорвали уведомления прокуратуры и потребовали расследовать действия полицейских, помешавших их работе.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил беспокойство в связи с насилием над журналистами во время разгона протестной акции 11 февраля и призвал власти Азербайджана наказать виновных.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Кавказского узла" "Справочник" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".