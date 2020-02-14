Виталий Зубенко, адвокат Хасана Кациева. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

14 февраля 2020, 18:48

Защита ингушского активиста Кациева потребовала вызвать в суд силовиков

Адвокат участника митинга в Магасе Хасана Кациева, вопреки позиции обвинения, настоял на вызове в суд двух силовиков, проходящих по делу свидетелем и потерпевшим.

Как писал "Кавказский узел", Хасан Кациев был задержан 23 апреля 2019 года и с тех пор находится под арестом. На заседании 30 января Кациев заявил, что не признает вину в нападении на сотрудников Росгвардии во время митинга.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разогнать их утром 27 марта произошли стычки с силовиками. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. С начала апреля в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Первые приговоры Железноводский горсуд начал выносить в декабре. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

На сегодняшнем заседании Железноводского горсуда присутствовали два адвоката Хасана Кациева - Байрамук Баккуев и Виталий Зубенко, - а также несколько родственников активиста. Самого Кациева ввели в зал суда трое конвоиров.

Судья сообщил, что потерпевший и свидетель не смогли прибыть на заседание, так как находятся в секретной командировке. Сотрудник прокуратуры предложил зачитать их показания, но защита потребовала личного присутствия потерпевшего и свидетеля. "Не может же секретная командировка продолжаться бесконечно", - возмутился адвокат Виталий Зубенко. "Будем принимать меры по их доставке в суд", - заверил судья. Следующее заседание, на котором ожидается присутствие потерпевшего и свидетеля, назначено на 28 февраля.

Во время перерыва судья разрешил отцу Хасана Кациева пообщаться с сыном. Когда судья вышел из зала, к подсудимому подошли родственники, они говорили с ним на ингушском языке. Конвоиры несколько раз просили их говорить по-русски, ссылаясь на должностную инструкцию. Вернувшись в зал, судья также сделал замечание родственникам, заявив, что разрешал общение только отцу, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Еще в октябре 2019 года следствие смягчило Кациеву обвинение, переквалифицировав его на статью о применении неопасного для жизни насилия, а срок ареста в таком случае не может превышать шести месяцев, указала ранее защита. Однако Кациев остается под арестом, срок его содержания под стражей продлен до 23 марта.

Хасан Кациев живет в селе Экажево, у него есть жена и двое малолетних детей. До 2014 года он был полицейским, работал в отделении по борьбе с экономическими преступлениями, а с тех пор является безработным, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" отец подсудимого Магомед Кациев.

Он напомнил, что Кациева арестовали 23 апреля. "Сняли с самолета в Минводах. Он перед этим ездил в Ростов-на-Дону, где у его сына была операция. 15 октября [2019 года] пришли ко мне с обыском. Я им сказал, что пришли не по адресу, мой сын живет отдельно. Ничего не взяли, только форму моего второго сына", - сказал Магомед Кациев.

Родственники выразили надежду, что Кациева отпустят по амнистии в честь 75-летия Победы, но адвокат Виталий Зубенко указал, что в проекте амнистии нет статьи 318, по которой обвинен активист. "Государство такие преступления не прощает", - заявил адвокат.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Ахмед Нальгиев пожаловался на ухудшение самочувствия в СИЗО", "Неотложка" прекратила деятельность после давления силовиков", "Геланий Хамхоев осужден за участие в магасском митинге".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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