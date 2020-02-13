Ремонтные работы на теплотрассе в Нальчике 13 февраля 2020 года. Фото пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

13 февраля 2020, 16:23

Жители 27 домов и школа остались без отопления в Нальчике

Теплоснабжение в нальчикском микрорайоне Стрелка отключено из-за утечки на трубопроводе, пояснили в МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", 9-10 февраля в центре Нальчика из-за аварии было отключено отопление в 24 многоэтажных домах, детском саду, трех школах, церкви и мечети. По подсчетам местных жителей, это было уже 11 отключение с начала отопительного сезона. Они отметили, что остались без тепла в то время, когда температура на улице упала до -11 градусов. Жители ряда домов указали, что тепло подключили гораздо позже, чем об этом рапортовали городские власти. 12 февраля жители тех же улиц вновь пожаловались на холодные батареи.

Из-за утечки на теплотрассе по улице Ильдарова, 139 в Нальчике остались без теплоснабжения 27 многоквартирных домов и школа №31, все они находятся в микрорайоне Стрелка, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Скриншот публикации о ремонтных работах на теплотрассе в Нальчике 13 февраля 2020 года, https://www.instagram.com/p/B8gJh0aHQtf/Нальчикская теплоснабжающая компания отчиталась, что ремонтные работы уже ведутся. Отключены от отопления дома по улицам Ильдарова и Северной, а также по Тырныаузскому проспекту, сообщила компания на своей странице в Instagram.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Нальчике +3 градуса, в ночь на 14 февраля температура упадет до нуля. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Ранее жители Нальчика обвинили руководство Нальчикской теплоснабжающей компании в непрофессионализме и потребовали проводить летом профилактические работы, чтобы избежать частых аварий в отопительный период. Кроме того, их возмутило обещание муниципальной компании сделать перерасчет за дни, когда не было отопления. Эти деньги не компенсируют ни неудобства, связанные с отключением тепла в мороз, ни затраты на электричество тем, кто подключал электрообогреватели, ни затраты на лекарства в случае простуды после ночевки в холодной квартире, указали нальчане. Комментаторы на странице Нальчикской теплоснабжающей компании в Instagram также заявили, что не получили перерасчета за отключения тепла осенью 2019 года.

Примечание:

"Жильцы 50 домов в Сочи пожаловались на принудительное отключение электроснабжения", "Минэнерго отчиталось о частичной ликвидации последствий аварий в Дагестане", "Более 83 тысяч жителей Чечни остались без света из-за непогоды".

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