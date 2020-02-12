Нальчане раскритиковали мэрию за проволочки с подачей тепла после аварии

12 февраля 2020, 14:29

Батареи остались холодными и после того, как администрация Нальчика отчиталась о ликвидации аварии и подключении тепла, пожаловались горожане. Они потребовали от муниципальной компании проводить летом профилактические работы, чтобы избежать частых аварий в отопительный период.

Как писал "Кавказский узел", вечером 9 февраля из-за аварии было отключено отопление в 24 многоэтажных домах, детском саду, трех школу, церкви и мечети, расположенных по улицам Шогенцукова, Осетинской, Кабардинской, Захарова и Нахушева в Нальчике. Отключения происходят регулярно, с начала года это уже седьмое, заявили горожане. Они отметили, что остались без тепла в то время, когда температура на улице упала до -10 градусов. В середине дня 10 февраля Нальчикская теплоснабжающая компания отчиталась о завершении аварийных работ. Комментаторы на странице компании в Instagram договорились отписываться о подключении тепла. "А то говорят одно, а включают через сутки", - пояснил один из пользователей.

Жители Нальчика сообщили об очередном отключении

12 февраля отопление снова отключили, заявили жители того же района Нальчика в комментариях на странице Нальчикской теплоснабжающей компании. "Почему опять отключили отопление? Шогенцукова, 38. Вы издеваетесь? Может, вообще обойдемся без отопления? Ничего, что февраль и минусовая температура? Все время в страхе уже живем - всю ночь батареи проверяла, обрадовалась, что не отключили за ночь", - пожаловалась __jannetik__.

"Мальбахова, 17. Опять ледяные батареи! Когда же закончится это издевательство?! Когда же на вашу работу, НЕуважаемое руководство теплоэнерго, обратят внимание президент республики, министры и депутаты?!" - возмутилась svetlanavacilevna.

На страницах администрации Нальчика и Нальчикской теплоснабжающей компании в Instagram к 14.29 мск 12 февраля не появилось сообщений о сегодняшнем отключении тепла.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Нальчике +2 градуса, однако ночью температура упадет до -6. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Горожане поспорили с мэрией о реальных сроках подключения тепла

Подача теплоснабжения восстановится в течение пяти-шести часов после устранения аварии, пообещала администрация Нальчика на своей странице в Instagram после завершения прошлых аварийных работ, 10 февраля.

В течение 11 февраля пользователи соцсети писали к этой публикации возмущенные комментарии. "Уже девять часов прошло вместо пяти, вы издеваетесь?" - написал umm__suleiman__. "С момента публикации этого поста прошли сутки, а тепла все нет. Как вы это объясните?" - обратился к мэрии tamita_mott. "Третья ночь без тепла! 21.00 11.02.20 - тепла как не было, так и нет", - констатировал пользователь lifatia6.

"С момента публикации данного поста прошло более 30 часов, но тепла до сих пор нет. Третья ночь без отопления - неужели это нормально?" - возмутился пользователь kari__sh в ночь на 12 февраля. Администратор страницы nalchiknews возразил на это, что подача тепла была восстановлена еще в ночь на 11 февраля. "Неправда, даже сейчас нет отопления. Совсем нет, третьи сутки ледяные батареи. Шогенцукова, 38", - назвал пользователь свой адрес.

К 14.29 мск 12 февраля эта публикация от 10 февраля на странице администрации Нальчика собрала 423 "лайка" и 124 комментария. У паблика 103 тысячи подписчиков.

Нальчикская теплоснабжающая компания заявила на своей странице в Instagram, что "заполнение системы теплоносителем окончено к 6 утра [11 февраля]". Однако пользователь di.di.1717, также проживающий по улице Шогенцукова, 38, пожаловался то, что батареи остались холодными и после этого времени. "Сегодня уже третья ночь в холоде! Обращались в ЖЭК сегодня [11 февраля] - они ссылаются на вас, что якобы не в полном объеме даете... Может, вы разберетесь сами между собой? А людям дайте тепло. Хватит издеваться!" - написал пользователь около 21.00 мск 11 февраля.

Часть домов, попавших в зону отключения, все же были подключены к отоплению утром 11 февраля. "Люди! Просыпайтесь скорее погреться! Батареи потеплели и вода из крана почти горячая! <...> Вдруг снова отключат, не успев прогреть жилье подачей тепла под утро", - написала grinnatala.

К 14.29 мск 12 февраля эта публикация от 10 февраля на странице Нальчикской теплоснабжающей компании собрала 31 "лайк" и 120 комментариев. У паблика 2174 подписчика.

Нальчане потребовали проводить профилактические работы на теплотрассе

По подсчетам блогера "Кавказского узла", отключение 9-10 февраля - уже одиннадцатое в районе улицы Шогенцукова с начала отопительного сезона. "Три дня сидим в тепле, два дня – в холоде. Либо наоборот, два дня в тепле, три дня – в холоде. Почему это происходит, видно невооруженным глазом. То тут, то там из теплотрассы наружу начинает вырываться горячий пар. Это говорит о том, что в данном месте лопнула труба теплопровода и горячая вода уходит в землю. Потом приезжает машина аварийной службы, открывают люк, выкачивают воду, и начинаются работы по ремонту трубы", - написала 10 февраля автор блога на "Кавказском узле" "Женский взгляд из Нальчика".

Блогер указала, что заранее знает, где произойдет следующий прорыв. "Он произойдет на улице Шогенцукова, где уже из колодцев просачивается горячий пар. Я считаю, что отключение отопления в зимний период – это чрезвычайное происшествие. И этот пост пишу в надежде на то, что после отопительного сезона, в летний период, тепловики займутся теплотрассой, чтобы не приходилось «латать» ее в зимний период. И трубы, которые уже «пенсионного» возраста, поменяют полностью, а не отрезками", - говорится в публикации "Опять в наших домах нет отопления".

Пользователь Instagram dorlh55 согласен с результатами подсчетов блогера "Кавказского узла". "Мы с соседями считали - 11 раз минимум были аварии и не было тепла. Гнилую теплотрассу надо менять периодически, хотя бы раз в 50 лет", - написал он 11 февраля на странице Нальчикской теплоснабжающей компании в Instagram.

Горожан, оставшихся без тепла, возмутило обещание Нальчикской теплоснабжающей компании сделать перерасчет за дни, когда не было отопления. Они отметили, что эти деньги не компенсируют ни неудобства, связанные с отключением тепла в мороз, ни затраты на электричество тем, кто подключал электрообогреватели, ни затраты на лекарства в случае простуды после ночевки в холодной квартире. Комментаторы на странице Нальчикской теплоснабжающей компании в Instagram также заявили 10 февраля, что не получили перерасчета за отключения тепла осенью 2019 года.

shelestova4565 предъявила претензии к руководству компании. "Можно, в конце концов, вашему руководству заняться этим участком в сезон, заменить гнилые трубы? Это проблема постоянная в центре города - я не слышала о таком количестве аварий где-то в других районах. Начиная с 20.01.20 по сегодня - пять отключений на день, два. Терпению пришел конец. <...> Если бы это была единственная авария за год, перетерпели бы", - отметила пользовательница соцсети.

"Чтобы не нести убытки, нужно вовремя проводить профилактические и плановые работы. В стоимость тарифа явно входит не только цена на воду и топливо", - указала на странице компании пользовательница klio1991.

С тем, что причиной частых аварий являются упущения в работе муниципальной компании, считает и пользовательница olgaveter763. "Рабочих летом быстро разгоняют по отпускам и без содержания, чтобы не платить лишние деньги в зарплату. <...> а начинается сезон и морозы - вот тогда и лезут все прорехи. Оборудование на котельных все работает на соплях, котлы выработали себя, пора перестраивать их (нерентабельные, маломощные). Зато на бумаге все в идеале!" - написала она 10 февраля на странице "ЧП КБР" в соцсети Instagram.

К 14.29 мск 12 февраля соответствующая публикация с жалобами, сделанная в группе "ЧП КБР", собрала 203 "лайка" и 32 комментария. У паблика 116 тысяч подписчиков.