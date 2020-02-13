Уголовный кодекс. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

13 февраля 2020, 15:43

Арестованы чиновники администрации Дагестанских Огней

Заместитель главы администрации Дагестанских Огней и начальник одного из отделов мэрии помещены под домашний арест по подозрению в махинациях с земельными участками, сообщило сегодня следствие.

По версии следствия, в июне 2016 года подозреваемые подписали документы о предоставлении их восьмерым местным жителям земельных участков общей стоимостью 1,5 миллиона рублей и права собственности на железнодорожный тупик винного совхоза имени Ильича. Сотрудники городской администрации не имели права заверять эти документы, поскольку эта земля и железнодорожный тупик не находились в муниципальной собственности, говорится в сообщении.

Следствие квалифицировало действия задержанных как превышение полномочий. "В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - сообщило следствие. По соответствующей статье УК задержанным грозит до 10 лет заключения.

Оба подозреваемых по решению суда помещены под домашний арест, говорится в сегодняшней публикации на сайте дагестанского управления Следкома. Какой суд и когда вынес это решение, в сообщении не уточняется.

У главы администрации Дагестанских Огней есть несколько заместителей, следует из данных на сайте муниципалитета. Списка имен заместителей главы администрации на сайте нет. В публикациях от 24 декабря 2019 года и 13 января 2020 года упоминаются заместители Шихсин Мирзоев и Эльдар Назаралиев. К 15.43 мск 13 февраля на сайте администрации не появилось комментариев относительно уголовного дела о превышении полномочий.

Новости о кадровых чистках в республике "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Источник сообщил о новой версии следствия по делу дагестанских чиновников", "Шесть заместителей министров уволены в Дагестане", "Глава Минздрава Дагестана подал в отставку".

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