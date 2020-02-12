Семь жителей Грузии задержаны после попытки продать новорожденного

12 февраля 2020, 12:38

Мать младенца, двое врачей и еще четыре человека готовили продажу ребенка, сообщили сегодня грузинские следователи.

По данным правоохранителей, члены группы нашли покупателя, который согласился отдать за новорожденного 13 тысяч рублей. Деньги они планировали разделить между собой. Чтобы скрыть преступление, будущую мать во время беременности зарегистрировали в больнице под чужим именем. Силовики задержали семерых подозреваемых уже после родов, ребенок передан службе опеки.

Открыто уголовное дело по статье о торговле людьми. Подозреваемым грозит от 14 до 17 лет заключения, со ссылкой на Следственную службу министерства финансов сообщили сегодня "Новости-Грузия".

"Среди задержанных мать ребенка и два врача медицинского учреждения. Один из задержанных в прошлом уже был судим за такого же рода преступление", - процитировал сегодня сообщение следствия "ИнтерпрессНьюс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2019 года в Грузии по подозрению в торговле людьми была задержана гражданка Украины, ехавшая в Абхазию с 10 детьми. Силовики обратили внимание на то, что все дети носили фамилию женщины, но четверо из них рождены в один год. Задержанная пояснила, что семеро детей были рождены суррогатными матерями, а в Абхазию она направлялась к супругу, известному украинскому бизнесмену. Впоследствии дело было передано на Украину.