Ингушский активист Бадиев отверг в суде политические обвинения

05 февраля 2020, 21:07

Участник митинга в Магасе Адам Бадиев заявил на заседании суда, что не руководствовался враждой к главе Ингушетии, которую приписывает ему следствие. Требование защиты о вызове на заседание засекреченных свидетелей и потерпевшего силовика осталось невыполненным.

Как писал "Кавказский узел", Адам Бадиев был задержан 11 апреля 2019 года и затем арестован. Срок содержания под стражей продлен ему до 11 марта. Бадиев признал, что на митинге бросил камень, но заявил, что не собирался ни в кого попадать, а просто откидывал его в сторону. По мнению адвоката Магомеда Гандаур-Эги, его подзащитный стал жертвой провокации со стороны силовиков. Он также указал, что во время столкновений сотрудники правоохранительных органов тоже кидали в митингующих фрагменты стульев.

По подсчетам "Кавказского узла", после стычек с силовиками на митинге в Магасе 27 марта по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. В конце декабря Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить приговоры первым обвиняемым. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы - в создании экстремистского сообщества.

Сегодня на заседании в Железноводском городском суде присутствовали четверо родных Бадиева и его друг, адвокат Магомет Гандаур-Эги и представитель "Мемориала" Ольга Бегретова. Когда конвоиры ввели Бадиева в зал, родственники попытались с ним поговорить, но конвой запретил им. Началась перепалка, которая закончилась с приходом судьи.

По словам адвоката Магомета Гандаур-Эги, на заседании 21 января сторона защиты ходатайствовала о приглашении в суд засекреченных свидетелей и потерпевшего. Сегодня судья объявил, что доставить их в суд не удалось. "Принимались меры по их (свидетелей и потерпевшего) доставке в суд, но часть из них в командировках", - пояснил сторонам процесса судья. Адвокат согласился с тем, чтобы сотрудник прокуратуры зачитал показания в их отсутствие. "Чтобы не затягивать процесс", - пояснил Магомет Гандаур-Эги.

В течение полутора часов сторона обвинения оглашала показания девяти свидетелей, четверо из которых засекречены. Лишь один свидетель высказался непосредственно о подсудимом, остальные сообщали общие сведения о ходе несанкционированного митинга, проходившего в Магасе 27 марта 2019 года.

Адам Бадиев в своем выступлении заявил, что никакой политической составляющей, которую ему приписывает сторона обвинения, не было: политической вражды к главе республики Евкурову он не испытывал, влиянию организаторов митинга не был подвержен. "Я хотел сдерживать обе стороны [конфликта]", - пояснил подсудимый.

Судья напомнил Адаму Бадиеву, что в своих первичных показаниях он утверждал, что трижды бросал предметы во время столкновений. Подсудимый ответил, что бросал трижды, но попал лишь один раз, причем не в силовика. Прения по делу Бадиева назначены на 15.00 мск 13 февраля.

В декабре 2019 года Адам Бадиев заявил об "ужасных" условиях содержания в СИЗО Пятигорска. По словам родных, за нежелание подстричь бороду его держали в одиночной камере в холодном и сыром подвале, не выдавая постельного белья.

Жалоб на условия содержания у Бадиева нет, сообщил дядя подсудимого Магомед Бадиев. "Адам сильно похудел. Это заметно. Но он, как у ингушей принято, не жалуется на здоровье и плохое содержание в СИЗО. Не знаем, как он там. Он молчит", - сказал родственник подсудимого корреспонденту "Кавказского узла". "Мне он не говорил о проблемах со здоровьем и не жаловался на условия содержания в СИЗО", - отметил и адвокат Магомет Гандаур-Эги.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".