Турция приступила к эвакуации граждан Азербайджана и Грузии из Уханя

31 января 2020, 08:40

Турецкий военно-транспортный самолет, направленный в китайский город Ухань, эвакуирует оттуда вместе с гражданами Турции также азербайджанских и грузинских граждан.

Как сообщал "Кавказский узел", эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря. На рейсы, прибывающие из Китая, было направлено особое внимание - пассажиров в аэропортах проверяли специальными тепловизорами, чтобы выявить людей с высокой температурой. 28 января в связи с распространением коронавируса правительство Грузии решило временно отменить прямые рейсы из Китая.

В конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Ключевые симптомы заболевания - высокая температура и кашель. Риск осложнений особенно высок для пожилых людей, возраст умерших - от 48 до 89 лет. Количество заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, по всему Китаю составило 9 356 человек, умерли 213, сообщило сегодня РИА "Новости".

Власти Турции направили военно-транспортный самолет в китайский город Ухань для эвакуации оттуда 34 граждан Турции. Вместе с ними они намерены эвакуировать семь граждан Азербайджана и семь граждан Грузии, сообщило 30 января агентство "Туран".

На борту самолета Airbus A-400M также находятся шесть врачей, информирует агентство.

Министерство иностранных дел Грузии провело переговоры с Турцией в связи с эвакуацией граждан Грузии из Китая на турецком самолете, сообщил 30 января на своем сайте грузинский "Первый канал".

"Подтверждаем, что с турецкой стороной ведется активная работа над вопросом эвакуации наших граждан, и будем надеятся, что указанный рейс доставит их из провинции Ухань", - процитировало 30 января заявление представителя министерства иностранных дел Грузии агентство "Новости-Грузия".

У эвакуируемых пока нет никаких симптомов пневмонии, они получат помощь уже в аэропорту Уханя и будут помещены в карантин в особые отделения турецких больниц для проверки на наличие опасного вируса, рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Наши представители в аэропорту города Ухань окажут им помощь. В самолете будут и врачи. Пилоты, медицинские работники и граждане будут обеспечены спецодеждой. Они будут находиться на карантине в течение 14 дней", - цитирует Фахреттина Коджу Anews.az.