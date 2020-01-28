Глава "Вето" отпущен после задержания в Ереване

Полиция отпустила на свободу главу общественно-политического движения "Вето" Нарека Маляна, задержанного в Ереване по подозрению в незаконном хранении оружия.

Как писал "Кавказский узел", 28 января стало известно, что главу Общественно-политического движения "Вето" Нарека Маляна задержали в Ереване. Полиция заявила что Малян задержан "по подозрению в незаконном приобретении или хранении оружия". Сторонники Маляна считают, что его задержание носит исключительно политический характер.

Нарек Малян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в отделении полиции его обыскали, запротоколировали все предметы, имеющиеся при нем. Но поскольку ничего запрещенного не обнаружили, отпустили, не составив никаких документов и ничего не объяснив, отметил он.

Глава движения подчеркнул, что полиция не нашла при нем оружие. По словам активиста, охотничье оружие, оформленное по закону, у него есть, но он с ним не разгуливает по городу.