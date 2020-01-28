28 января 2020, 22:57

Глава "Вето" отпущен после задержания в Ереване

Полиция отпустила на свободу главу общественно-политического движения "Вето" Нарека Маляна, задержанного в Ереване по подозрению в незаконном хранении оружия.

Как писал "Кавказский узел", 28 января стало известно, что главу Общественно-политического движения "Вето" Нарека Маляна задержали в Ереване. Полиция заявила что  Малян задержан "по подозрению в незаконном приобретении или хранении оружия". Сторонники Маляна считают, что его задержание носит исключительно политический характер.

Нарек Малян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в отделении полиции его обыскали, запротоколировали все предметы, имеющиеся при нем. Но поскольку ничего запрещенного не обнаружили, отпустили, не составив никаких документов и ничего не объяснив, отметил он.

Глава движения подчеркнул, что полиция не нашла при нем оружие. По словам активиста, охотничье оружие, оформленное по закону, у него есть, но он с ним не разгуливает по городу.

Малян связал свое задержание со своей позицией к "Фонду Сороса" в Армении.

Напомним, движение "Вето" проводит оппозиционную политику, в частности, протестует против деятельности в Армении "Института открытого общества - Фонда содействия" ("Фонда Сороса"). По словам сторонников движения, фонд Сороса действует в Армении давно, но только при нынешней власти имеет такое влияние на политику.
Примечание:

"Процесс по делу о нападении на блогера начался в Ереване на фоне протестов", ""Вето" выступило против самопровозглашения Григоряна председателем КС Армении", "Ужесточено обвинение участникам нападения на блогера в Ереване".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 января 2020, 23:19

28 января 2020, 22:25

28 января 2020, 21:41

28 января 2020, 21:35

  • Ингушский активист Зелимхан Бопхоев частично признал вину

    Активист Зелимхан Бопхоев заявил в суде, что напал на двух сотрудников Росгвардии на митинге в Магасе, чтобы оградить пожилых участников акции от действий силовиков. Он настаивал, что не испытывал политической вражды к руководству республики, рассказал адвокат.

28 января 2020, 20:46

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи