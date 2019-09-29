"Фонд Сороса" в Армении заявил о преследовании

29 сентября 2019, 06:28

Ереванский офис "Института открытого общества - Фонда содействия" ("Фонд Сороса") заявил о преследовании со стороны членов движения "Вето", которые уже несколько недель дежурят у здания фонда и фотографируют выходящих оттуда.

Как писал "Кавказский узел", в июне движение "Вето" провело несколько акций протеста перед зданием офиса филиала "Института открытого общества - Фонда содействия" ("Фонда Сороса") в Ереване. Участники акций обвинили фонд в антигосударственной работе и потребовали прекратить деятельность.

Ранее "Институт открытого общества – Фонд содействия" отреагировал на акцию протеста, назвав обвинения ложными и исходящими от "группы людей, стремящихся дестабилизировать Армению". Заявления о том, что фонд контролирует власти Армении, также не соответствуют действительности, заявил Фонд Сороса.

Заявление о преследовании со стороны движение "Вето" Ереванский офис "Фонда Сороса" распространил 28 сентября.

"Фонд не предпринимал никакие действия и не выступал с публичными заявлениями в надежде на то, что правоохранительные органы предпримут соответствующие меры для обеспечения нормальной работы офиса и для предотвращения возможного насилия, посягательства на честь и достоинство граждан. Однако имевший место инцидент, произошедший 25 сентября перед зданием офиса, а также последующие события, вследствие которых были нарушены права посетителей фонда, выходят за рамки всякой логики”, - отмечается в заявлении.

Авторы заявления сообщили, что 25 сентября 2019 года фонд посетили учителя, добровольно принявшие участие в программе “Летняя школа”, реализованной в Араратской области совместно с Министерством науки, образования, культуры и спорта Армении. После того, как учителя вышли из здания фонда, члены движения "Вето" "начали преследовать их, фотографировать, снимать на видео, а также озвучивать в их адрес ложные обвинения, а позже все эти материалы стали публиковать в Интернете, обращаясь с призывом к пользователям сети найти данные об этих людях".

"Эти учителя после случившегося подверглись со стороны педагогических коллективов и родителей детей публичным упрекам и оскорблениям", - говорится в заявлении офиса. Авторы заявления также отметили, что упомянутые учителя "добровольно обучали отстающих от школьной программы 185 детей Араратской области армянскому языку и математике".

Фонд призвал правоохранительные органы, а также Офис защитника прав человека дать соответствующую оценку произошедшему.

По словам главы движения "Вето", бывшего советника главы полиции Армении Нарека Маляна, члены движения уже три недели дежурят у офиса "Фонда Сороса" с целью "выявить людей, которые ... продают свою Родину, работаю против государственности Армении". Он заявил корреспонденту "Кавказского узла", что сидячий пикет, который проводят члены движения, будет продолжаться.

По поводу публикации в Интернете данных учителей, Малян отметил, что это было сделано из-за "беспокойства о том, что деятельность этих учителей непосредственно может сказать на детях".

Член Палаты адвокатов Армении Ерванд Варосян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что члены движения "Вето" не нарушали закон, когда фотографировали учителей, выходящих из здания "Фонда Сороса", так как никто не запрещает фотографировать людей в общественном месте.

По мнению политтехнолога Армена Бадаляна, действия членов движения "Вето" едва ли можно назвать спонтанными.

«Мы видим, что какое-то, пусть даже маленькое, финансовое содействие у движения есть. Они тратят какие-то деньги, покупают одинаковые майки и так далее», - сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "Фонд Сороса" имеет большое влияние на власти Армении.

«Этот фонд действует в Армении давно, но никогда при другой власти у него не было такого большого влияния на процессы в стране», - отметил Бадалян.

Сотрудник пресс-службы Полиции Армении Зарзанд Габриелян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "полицейское отделение "Кентрон" получило заявление Ереванского офиса "Института открытого общества - Фонда содействия", оно изучается".