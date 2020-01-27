27 января 2020, 13:40

Женщина заподозрена в продаже ребенка на Ставрополье

36-летняя женщина подозревается в том, что через соцсети продала свою новорожденную дочь в Ставропольском крае. 

По версии следствия, в сентябре 2019 года беременная женщина разместила в соцсетях объявление о продаже младенца. Одна из пользователей соцсети сообщила об этом в правоохранительные органы. В декабре 2019 года подозреваемая продала свою новорожденную дочь за 440 тысяч рублей женщине, действовавшей в рамках оперативно-разыскного мероприятия, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Мать ребенка стала подозреваемой по уголовному дело о продаже новорожденного ребенка (ст.127.1 УК России). "Девочка помещена в медицинское учреждение до определения ее судьбы органами опеки и попечительства", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2019 года в сделке по продаже ребенка были заподозрены четыре жительницы Дагестана - мать девочки, предполагаемая покупательница и две посредницы.

Примечание:

"Жительница Анапы обвинена в убийстве ребенка", "Полиция Грузии заподозрила иностранку в торговле детьми", "Женщина заподозрена в продаже новорожденного в Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 января 2020, 14:33

  • Калиматов назвал формальной отставку правительства

    Правительство Ингушетии отправлено в отставку вслед за премьер-министром Константином Суриковым, как требует закон, но кабмин продолжит работу в прежнем составе, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Суриков ушел в отставку по семейным обстоятельствам, пояснил он.

27 января 2020, 14:01

27 января 2020, 13:49

27 января 2020, 13:45

27 января 2020, 13:27

  • Юристы поспорили о последствиях покаяния задержанного за кражу в Чечне

    Грозненец Алаудин Хангошвили после публикации видео с его раскаянием в краже может быть освобожден от уголовной ответственности, указала юрист Марина Агальцова. Дело о краже даже после публичных извинений задержанного должно дойти до суда, возразил адвокат Евгений Черноусов. Публичные покаяния за кражу унизительны для всей семьи жителя Чечни, рассказала чеченская правозащитница Асет Мальсагова.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи