Женщина заподозрена в продаже ребенка на Ставрополье

27 января 2020, 13:40

36-летняя женщина подозревается в том, что через соцсети продала свою новорожденную дочь в Ставропольском крае.

По версии следствия, в сентябре 2019 года беременная женщина разместила в соцсетях объявление о продаже младенца. Одна из пользователей соцсети сообщила об этом в правоохранительные органы. В декабре 2019 года подозреваемая продала свою новорожденную дочь за 440 тысяч рублей женщине, действовавшей в рамках оперативно-разыскного мероприятия, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Мать ребенка стала подозреваемой по уголовному дело о продаже новорожденного ребенка (ст.127.1 УК России). "Девочка помещена в медицинское учреждение до определения ее судьбы органами опеки и попечительства", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2019 года в сделке по продаже ребенка были заподозрены четыре жительницы Дагестана - мать девочки, предполагаемая покупательница и две посредницы.