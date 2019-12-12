Четыре жительницы Дагестана заподозрены в сделке по продаже ребенка

12 декабря 2019, 16:12

Подозреваемыми по делу о продаже девочки в Дагестане стали мать ребенка, предполагаемый покупатель и двое посредников.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 декабря жительница Избербаша заявила в полицию, что ее дочь продала женщина, которой она отдавала ребенка на воспитание. Полиция начала поиски ребенка и установила, что он проживает в благополучной семье. Жительница Дербентского района, на которую указала мать ребенка, заявила, что передала девочку другим людям, причем небезвозмездно. Она утверждает, что мать отдала ребенка из-за недостатка денег и получила за это свою долю.

Следствие полагает, что девочка была продана матерью в ноябре 2014 года за 100 тысяч рублей. Посредниками выступили два человека. Все четверо предполагаемых участников сделки заподозрены по статье "Купля-продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". Заявление о пропаже ребенка мать написала "с целью уйти от уголовной ответственности", утверждают следователи.

Девочку продали в том же году, когда она родилась - 2014, отмечается в сообщении. Ребенок по-прежнему находится в семье, которая его купила, но решается вопрос о передаче девочки органам опеки. "В ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц, причастных к регистрации документов о рождении указанного ребенка в другой семье", - сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Следкома по Дагестану.

По части 2 статьи 127.1 УК России подозреваемым грозит до 10 лет заключения.