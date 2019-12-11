11 декабря 2019, 23:40

Дагестанские полицейские нашли проданную девочку

Ребенок жительницы Избербаша, проданный ее приятельницей, воспитывается в благополучной семье, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", жительница Избербаша заявила в полицию, что ее дочь продала женщина, которой она отдавала ребенка на воспитание. Полиция начала поиски ребенка.

"Полицейские установили местонахождение ребенка и семью, в которой она проживает. Установлено, что ребенок воспитывается в благополучной семье и противоправные действия в отношении нее (девочки) не совершались", - сообщило сегодня МВД по Дагестану на своем сайте.

По данным ведомства, жительница Избербаша рассказала, что после рождения дочери у нее были финансовые трудности, и она передала ребенка на воспитание знакомым. По совету приятельницы, она отдала дочь в благополучную семью и после больше не видела своего ребенка. При этом ее знакомая, жительница Дербентского района, доставленная в отдел полиции, заявила, что мать ребенка "была в курсе финансовой стороны вопроса, и получила свою долю", проинформировало МВД.

Жительница Дербентского района рассказала, что давно знакома с матерью ребенка, они проживали вместе. "Жили в основном на пособия по уходу за ребенком, а в 2015 году, когда малышке исполнилось полтора года, социальные выплаты значительно уменьшились. У них возникли финансовые трудности, в связи с чем, [женщина] предложила передать ребенка на воспитание знакомым, не безвозмездно", - сказано в сообщении на странице ведомства в Instagram.

Женщина также утверждает, что мать девочки позднее получила 100 тысяч рублей. "По условиям передачи ребенка, разговора о возврате девочки не было", - приводит МВД сведения, полученные от знакомой матери ребенка.

Примечание:

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