Полиция в Дагестане начала поиски проданного ребенка

11 декабря 2019, 17:57

Жительница Избербаша заявила в полицию, что ее дочь продала женщина, которой она отдавала ребенка на воспитание.

В своем заявлении женщина указала, что в 2017 году она решила отдать свою пятилетнюю дочку на воспитание. Подруга забрала ребенка, сказав, что знает, кому его доверить. Спустя полгода мать решила вернуть дочь, но ее приятельница заявила, что продала ребенка, сообщили в МВД по Дагестану, отчитавшись о начале поисков девочки.

Приятельница матери ребенка предлагала ей 90 тысяч рублей, но та отказалась и обратилась в полицию, сообщил информированный источник. По его словам, отец девочки ушел из семьи еще до ее рождения, а родные отвернулись от беременной женщины.

"После рождения девочки мать вынужденно поселилась у подруги. Последняя согласилась их принять из-за пособий девочки. В последующем мать решила отдать на время ребенка на воспитание, и тут подруга заявилась "помочь". По предварительной информации, личность женщины, кому был продан ребенок, установлена", - цитирует сегодня свой источник "Интерфакс".

Проблемы с воспитанием детей на Северном Кавказе ведут к случаям насилия над детьми, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. По их наблюдениям, общество ожесточилось, формат семьи изменился, сформировалась практика передачи детей в семью отца после развода. Директор некоммерческой организации "Женщины за развитие" Либкан Базаева. озвучила вывод, что "родитель должен ежедневно видеть своего ребенка", поскольку "беззащитность провоцирует насилие".

"Кавказский узел" и ранее писал о продаже детей в регионах СКФО. В апреле жительница Ингушетии была арестована по подозрению в продаже младенца. По данным следствия, она передала за деньги жительнице Чечни для воспитания в семье младенца, которого привезла из Махачкалы.

В сентябре 2018 года в Кабардино-Балкарии женщина была обвинена в попытке продать местной жительнице свою новорожденную дочь. В марте того же года уроженка Чечни, подарившая новорожденного ребенка жительнице Кабардино-Балкарии, стала фигурантом дела о торговле людьми и была арестована.