Правозащитницы поспорили о причинах насилия над детьми на Кавказе

10 декабря 2019, 02:54

Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям в Дагестане и Ингушетии связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, считают Либкан Базаева и Земфира Дзалаева. Патриархальное общество снисходительно относится к насилию и роль мужчин в этих ситуациях решающая, полагает Светлана Анохина.

"Кавказский узел" писал, что дербентская няня заподозрена в непреднамеренном убийстве трехлетней девочки. По словам женщины, она увидела, как девочка забралась на кухонный шкаф за сладостями, ударила ее по ногам, отчего та упала, сильно ударилась и умерла на месте. Пользователи Instagram осудили няню.

В 2019 году в на Северном Кавказе произошло несколько резонансных преступлений, связанных с гибелью или увечьем детей. Так, 22 июля МВД сообщило о задержании махачкалинки, чья четырехлетняя падчерица умерла от побоев. Женщина арестована, двое ее детей переданы бабушке. Незадолго до этого в Ингушетии была госпитализирована с тяжелыми травмами семилетняя девочка, врачам пришлось ампутировать ей руку. Девочка жила в Назрани под опекой в семье тети, которой предъявлено обвинение в умышленном причинении малолетнему опасного для жизни вреда здоровью. Мать девочки утверждает, что ей не давали видеться с дочерью после развода.

Случаи насилия над детьми на Северном Кавказе связаны с распространенной в регионе практикой изъятия детей у матери в пользу отца при разводе, считает директор автономной некоммерческой организации «Женщины за развитие» Либкан Базаева. Забрав детей у бывшей супруги, мужчины оставляют их под присмотром своих родственников, которым дети не нужны, пояснила она.

«Отец отнимает детей у матери, а затем считает себя вправе уехать и оставить детей под присмотром бабушек, дедушек, сестер, тетушек и других. Эти дети оказываются никому не нужны, они оказываются лишними. Это опасно, родитель должен хотя бы ежедневно видеть своего ребенка. А беззащитность провоцирует насилие», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Базаевой, предотвратить новые случаи насилия в семье может закон против домашнего насилия, который еще не принят и находится только в стадии обсуждения.

Доработку разрабатываемого в России законопроекта о домашнем насилии обсудили 18 ноября в Совете Федерации. Сенаторы обещали не будут затягивать его внесение в Госдуму. Ранее побои "в отношении близких лиц" фигурировали в статье 116 УК РФ (Побои), но два года назад президент России Владимир Путин подписал федеральный закон №8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации", который вступил в силу 7 февраля 2017 года. Согласно поправкам, побои, "причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий", если они совершены впервые, перешли из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений и наказываются штрафом в 30 тысяч рублей, арестом на 15 суток или исправительными работами.

Женщины, которые применяют насилие к детям, сами зачастую выросли в семьях, где насилие практиковалось, полагает руководитель действующего в Северной Осетии фонда «Горянка» Земфира Дзалаева. «Я думаю, что если бы они попали в нормальные условия, то не проявили бы (себя) таким образом. Но они, вероятно, попали в семьи, где считали, что детей надо воспитывать в строгости», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

И Базаева, и Дзалаева связывают рост насилия над детьми с событиями, которые происходили на Кавказе в последние десятилетия. «Из-за войны стало больше жестокости и человеческая жизнь стала цениться меньше. Лет 50-100 назад такие события просто не могли бы произойти. Все жили большими семейными сообществами», считает Либкан Базаева.

Земфира Дзалаева согласна с мнением, что раньше людей удерживал от жесткости авторитет большой семьи. «А сейчас люди замкнулись в отдельных семьях это вышло боком для детей», - сказала она.

В ноябре 2019 года в суд передали дело жительницы Дагестана, обвиняемой в убийстве своего ребенка. По версии обвинения, женщина привела свою пятилетнюю дочь на реку Малый Сулак и утопила ее.

Иной точки зрения придерживается дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина. Насилие над детьми - обычная черта патриархальных обществ, и на Северном Кавказе, где общества остаются патриархальными, к нему относятся достаточно снисходительно, считает она.

«Система «главный/ подчиненный» действует здесь, с полного одобрения общества. Женщины живут в той же среде и следуют этим же установкам. Они не сопротивляются насилию в отношении себя и считают правильной подобную практику в отношении детей — если так можно воспитывать взрослую женщину, то почему так нельзя воспитать ребенка?» - сказала Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

Журналистка отметила, что во всех резонансных случаях насилия женщин над детьми на Северном Кавказе затушевывается роль мужчин. «Вспомним историю [искалеченной девочки] из Ингушетии - она ведь жила в семье из двух человек, там была ее тетя и муж тети, сотрудник МВД. Он ведь должен был видеть, даже как полицейский, что ребенка избивают. Все говорят, что в этой истории виноваты мать-"кукушка" и тетя-монстр, но забывают, что в этой истории есть двое мужчин — отец девочки, отобравший ее у мамы, и муж тети, «не замечавший», что ребенок весь в побоях, ссадинах и ожогах», - резюмировала Анохина.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре проблему домашнего насилия обострило резонансное убийство Регины Гагиевой в Северной Осетии. Участники прошедшего во Владикавказе круглого стола обсудили проблему домашнего насилия в регионе. По их словам, правоохранители зачастую не принимают жалобы пострадавших, и среди родных им тоже помочь некому.