Опрокинутый на дороге автомобиль. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/B7v0kGwC6fg/

25 января 2020, 22:56

Ураган нанес ущерб жителям Ростовской области

Ураганный ветер повалил деревья, повредил здания и создал проблемы на дорогах в Ростовской области.

Спасатели заранее распространили прогноз на 25 января об усилении ветра в Ростовской области.

"На территории Ростовской области ожидается усиление ветра юго-западного направления до 14-17 м/с, по югу области до 23 м/с. В связи с этим на устьевом участке р.Дон возможен ветровой нагон воды", - сказано в сообщении, опубликованном 24 января на странице регионального МЧС в Instagram.

Местные жители рассказали сегодня о последствиях непогоды. По их словам, в регионе в результате урагана повалены деревья, повреждены кровли домов и автомобили. "Во дворе дома №3 на Сержантова (в Ростове-на-Дону) дерево рухнуло на припаркованное авто. Оборвало электропровода. В Константиновском районе сильный ветер перевернул легковушку прямо на трассе, а на Селиверстова оторвал кусок кровли у здания Ростехнадзора", - цитирует очевидца "Регион Online".

Поваленный дорожный знак. Стопкадр видео https://www.instagram.com/p/B7v2uush_ca/О последствиях непогоды в Ростовской области рассказали также пользователи Instagram. В соцсети опубликованы фотографии и видео упавшего дорожного знака, пылевой бури на трассе, поваленного дорожного знака.

"Под Сальском из-за сильного ветра перекати-поле заблокировали проезд по одной из дорог", - говорится в сообщении в группе region.61 в Instagram.

"У меня сегодня дверь в доме с петель сорвало, когда утром открыла. Таганрог", - написала пользователь elena_netkacheva_.

Перекати-поле несет ветром с полей на дорогу. Стопкадр видео https://www.instagram.com/p/B7vrDjkBDgn/"Около 14:00 на Левобережной дерево снесло ветром", - сказано в другом посте region.61.

"Это еще что, вот на пересечении Буденовского и Садовой асфальт сдуло, вот там пробка, так пробка!!!", - пишет в комментариях пользователь kuzmaorkov.

"Кавказский узел" ранее писал о последствиях непогоды в Ростове-на-Дону в августе 2019 года. Пользователи соцсетей тогда рассказали, что сильный ветер и дождь повалили деревья, затопили проезжую часть и улицы в городе, а также привели к обрыву проводов и отключениям света.  

Примечание:

"Занятия в школах Новороссийска отменены из-за урагана", "Два жителя Грузии пострадали во время урагана", "Дома жителей Дагестана повреждены после непогоды".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 января 2020, 23:59

25 января 2020, 23:56

25 января 2020, 23:54

  • Сын оппозиционера Салаева озвучил последствия избиения отца силовиками

    После огласки информации о пытках в отделении полиции Ализамина Салаева азербайджанского активиста посетили представители омбудсмена. Сын активиста рассказал, что Салаев получил повреждение внутренних органов, и ему требуется операция. Национальный совет демократических сил потребовал расследования насилия и наказания виновных.

25 января 2020, 22:23

25 января 2020, 20:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи