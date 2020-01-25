Ураган нанес ущерб жителям Ростовской области

25 января 2020, 22:56

Ураганный ветер повалил деревья, повредил здания и создал проблемы на дорогах в Ростовской области.

Спасатели заранее распространили прогноз на 25 января об усилении ветра в Ростовской области.

"На территории Ростовской области ожидается усиление ветра юго-западного направления до 14-17 м/с, по югу области до 23 м/с. В связи с этим на устьевом участке р.Дон возможен ветровой нагон воды", - сказано в сообщении, опубликованном 24 января на странице регионального МЧС в Instagram.

Местные жители рассказали сегодня о последствиях непогоды. По их словам, в регионе в результате урагана повалены деревья, повреждены кровли домов и автомобили. "Во дворе дома №3 на Сержантова (в Ростове-на-Дону) дерево рухнуло на припаркованное авто. Оборвало электропровода. В Константиновском районе сильный ветер перевернул легковушку прямо на трассе, а на Селиверстова оторвал кусок кровли у здания Ростехнадзора", - цитирует очевидца "Регион Online".

О последствиях непогоды в Ростовской области рассказали также пользователи Instagram. В соцсети опубликованы фотографии и видео упавшего дорожного знака, пылевой бури на трассе, поваленного дорожного знака.

"Под Сальском из-за сильного ветра перекати-поле заблокировали проезд по одной из дорог", - говорится в сообщении в группе region.61 в Instagram.

"У меня сегодня дверь в доме с петель сорвало, когда утром открыла. Таганрог", - написала пользователь elena_netkacheva_.

"Около 14:00 на Левобережной дерево снесло ветром", - сказано в другом посте region.61.

"Это еще что, вот на пересечении Буденовского и Садовой асфальт сдуло, вот там пробка, так пробка!!!", - пишет в комментариях пользователь kuzmaorkov.

"Кавказский узел" ранее писал о последствиях непогоды в Ростове-на-Дону в августе 2019 года. Пользователи соцсетей тогда рассказали, что сильный ветер и дождь повалили деревья, затопили проезжую часть и улицы в городе, а также привели к обрыву проводов и отключениям света.