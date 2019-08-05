Пользователи соцсетей рассказали о последствиях урагана в Ростове-на-Дону

05 августа 2019, 12:58

Сильный ветер и дождь повалили деревья, затопили проезжую часть и улицы в Ростове-на-Дону, а также привели к обрыву проводов и отключениям света, рассказали пользователи соцсетей. Городские власти отчитались о работе по ликвидации последствий стихии.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа городские власти отчитались, что в результате сильного дождя в Ростове-на-Дону были повалены не менее 27 деревьев, несколько домов были подтоплены, забились ливневки.

В спасательные службы Ростова-на-Дону поступило несколько сообщений о последствиях сильного ветра и дождя, прошедшего в городе 4 августа.

"Были отмечены отдельные случаи забитых ливневок, разрушенных конструкций, затопления домовладений, обрывы высоковольтных линий электропередач… По состоянию на 9.00 мск 5 августа зарегистрировано 48 случаев падения деревьев. Звонки в продолжают поступать", - говорится в сегодняшнем сообщении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города, размещенном на сайте администрации Ростов-на-Дону.

По данным городских властей, работа по устранению ликвидаций проходит в режиме повышенной готовности.

Жертв и пострадавших нет, со ссылкой на администрацию города сообщило 4 августа издание Donnews.ru.

Жители Ростова-на-Дону рассказали о затопленных улицах и дорогах

Пользователи группы "Ростов Главный" (449 965 подписчиков) в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали посты в своих профилях с последствиями непогоды в городе. Из-за обильных осадков затопило проезжую часть на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону – видео об этом 4 августа в 17.19 мск опубликовал пользователь под ником Евгений Приходько. К 12.15 мск сегодня видео набрало 10 159 просмотров.

"У нас же ливневки ещё не придумали", - с иронией прокомментировал видео Владислав Смыков.

В группе "Chp_rnd__" (85,2 тысячи подписчиков) в соцсети Instagram было опубликовано видео, как человек на затопленной парковке одного из магазинов в районе Левенцовки добрался до своего автомобиля на продуктовой тележке. "Чтобы "доплыть" до своего авто один из водителей использовал продуктовую тележку и зонтик в качестве весла", - написал автор поста, опубликованного в группе сегодня около 11.00 мск. К 12.15 мск видео набрало 11 619 просмотров.

Пользователи соцсетей сообщили о поваленных деревьях после стихии

Несколько видео и постов было связано с поваленными деревьями после сильного ветра в городе. "На 40-летия Победы 282/100 упало дерево. Порвало провода и зацепило машину", - написал пользователь группы 4 августа в 18.28 мск. К 12.15 мск сегодня пост набрал 106 лайков.

На проспекте Буденновский, 72 дерево упало рядом с детской площадкой. Фотографии были выложены вчера, 4 августа, в 19.03 мск и к 12.15 мск сегодня набрали 137 лайков.

"На территории СКА (Футбольный клуб. – Прим. "Кавказского узла") упало дерево. Корень держится на заборе, а ствол и верхушка поперек тротуара и на дороге", - рассказала в комментариях к этим фотографиям пользователь под ником Людмила Чикова.

Анастасия Ксоло рассказала, что на перекрестке улиц Солидарности Молочной "молния ударила в тополь…дерево упало, повалило столб, оборвало провода и разрушило соседский дом. Хорошо, что это была старая часть дома, которую использовали как сарай, и в ней никого не было. Один высоковольтный провод упал прямо возле входа в магазин, и продавец с покупателями не могли выйти… Я сразу вызвала МЧС", - написала Анастасия Пост был опубликован 4 августа в 20.07 мск и у 12.15 мск сегодня набрал 264 лайка.

А на улице Королева из-за урагана разлетелся строительный мусор, оставленный при возведении новостройки. Видео поврежденных от этого машин было публиковано в группе 4 августа в 23.38 мск, к 12.15 мск набрало 42 505 просмотров.

"Строители мусор не убрали. Спасибо, что леса не полетели или чего хуже кран", - прокомментировал видео Виталий Жабко.

Несколько фотографий поваленных на машин деревьев были опубликованы в группе "Chp_rnd__" в соцсети Instagram. "У нас же не хотят спиливать старые и рыхлые деревья", - написала в комментариях к одному из постов пользователь под ником yullchik__.

Ростовчане пожаловались на отключения света

Другие пользователи группы рассказали о вспышках, похожих на короткое замыкание при обрыве проводов. После чего произошло отключение света. "Вспышка была и над (улицей) Портовой, и свет потух", - написал сегодня в 0.57 мск Борис Тарасов.

"Свет по всему городу пропал на (Северном жилом массиве) тоже света нет", - прокомментировал пользователь под ником сегодня в 1.03 мск Вова Муха.

"У меня на улице (свет) моргает. То отключается, то включается", - сообщил сегодня в 2.05 мск другой пользователь Игорь Федоров.





На сайте ростовского управления МЧС на 12.15 мск сегодня нет информации о последствиях стихии в Ростове-на-Дону.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Ростове-на-Дону переменная облачность без осадков, скорость ветра достигнет 9 метров в секунду, температура воздуха составляет +20 градусов. В ночь на 6 августа ожидается слабый дождь, ветер усилится до 12 метров в секунду, температура воздуха опустится до +14 градусов. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.



