Дома жителей Ростова-на-Дону подтоплены после ливня

04 августа 2019, 23:59

Не менее 27 деревьев повалены, несколько домов подтоплены в результате сильного дождя в Ростове-на-Дону, сообщили в мэрии.

Сильный кратковременный дождь прошел в Ростове-на-Дону сегодня вечером. В результате забились ливневки и оказались затоплены дома, проинформировали в горадминистрации.

Во всех районах города поисково-спасательные бригады убирают поваленные деревья. Всего в результате стихии повалены не менее 27 деревьев, затоплены несколько домовладений, пишет со ссылкой на администрацию Ростова-на-Дону РИА "Новости".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Ростове-на-Дону шел дождь, скорость ветра достигала 10 метров в секунду, температура воздуха составляла +27 градусов. Ночью осадков не ожидается, скорость ветра снизится до 7 м/с, температура воздуха до +17. 5 августа также без осадков, ветер усилится до 9 м/с, температура составит +20. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.