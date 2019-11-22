Занятия в школах Новороссийска отменены из-за урагана

22 ноября 2019, 06:28

Местные власти ввели в Новороссийске режим чрезвычайной ситуации в связи с ураганным ветром. Занятия в школах 22 ноября отменены.

Решение о введении на территории Новороссийска 22 ноября режима чрезвычайной ситуации было принято вечером 21 ноября на внеплановом заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с усилением ветра в Новороссийске до параметров ураганного, 35-38 м/c, провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В городе вводим режим чрезвычайной ситуации", - цитирует главу города Игоря Дяченко ТАСС.

"К выполнению мероприятий по ликвидации ЧС привлечены все подразделения администрации, ресурсоснабжающие организации вне зависимости от форм собственности, второй отряд федеральной пожарной службы по Новороссийску, полиция города", - говорится в сообщении от 21 ноября на официальном сайте администрации города.

Управление ГО и ЧС развернуло как городской штаб, так и в каждом внутригородском районе развернуты оперативные штабы, где собирают информацию об изменениях погодных условий и ситуации в Новороссийске.

Все экстренные городские службы переведут в режим полной готовности, под особый контроль возьмут семьи, входящие в группу социального риска, сказано в сообщении администрации.

В Новороссийске приведена в готовность спецтехника, а также увеличено количество аварийных бригад коммунальных служб. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям 22 ноября отменены занятия в школах, детские сады будут работать. Местные власти просят родителей ограничить передвижение детей по улице, сообщила 22 ноября на своем сайте "Российская газета".

Краевое МЧС РФ распространило 21 ноября экстренное предупреждение об усилении ветра на территории Кубани. В крае ожидается усиление северо-восточного и восточного ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. На Черноморском побережье ожидается северо-восточный ветер с порывами до 23 метров в секунду и возможно дальнейшие усиление ветра с порывами 25-30 метров в секунду. В Азовском море от Таганрога до Приморско-Ахтарска ожидается ветровой сгон воды близко к неблагоприятным отметкам, сообщило 21 ноября на своем сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Новороссийске ожидается переменная облачность без осадков при температуре +4 градусов, ветер южный, 10 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.