Машина депутата обстреляна во Владикавказе

23 января 2020, 11:02

Неизвестные обстреляли пустую машину депутата североосетинского парламента Ахсарбека Гулаева около его дома во Владикавказе, никто не пострадал, сообщили источники.

По словам источника в правоохранительных органах, в машине депутата в этот момент никого не было.

"Машину депутата Ахсарбека Гулаева обстреляли возле его дома. Там (в машине) никого не находилось, никто не пострадал", - приводит сегодня его слова ТАСС.

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб, уточняет со ссылкой на источник в силовых структурах Северной Осетии ИА "Регион онлайн".

Ахсарбек Гулаев – член фракции "Единая Россия", депутат второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов, состоит в парламентском комитете по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, говорится в биографии депутата, опубликованной на сайте парламента Северной Осетии.