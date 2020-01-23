23 января 2020, 11:02
Машина депутата обстреляна во Владикавказе
Неизвестные обстреляли пустую машину депутата североосетинского парламента Ахсарбека Гулаева около его дома во Владикавказе, никто не пострадал, сообщили источники.
По словам источника в правоохранительных органах, в машине депутата в этот момент никого не было.
"Машину депутата Ахсарбека Гулаева обстреляли возле его дома. Там (в машине) никого не находилось, никто не пострадал", - приводит сегодня его слова ТАСС.
На месте происшествия работают сотрудники спецслужб, уточняет со ссылкой на источник в силовых структурах Северной Осетии ИА "Регион онлайн".
Ахсарбек Гулаев – член фракции "Единая Россия", депутат второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов, состоит в парламентском комитете по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, говорится в биографии депутата, опубликованной на сайте парламента Северной Осетии.
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