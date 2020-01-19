19 января 2020, 14:12

Боец из Хасавюрта победил на UFC

Уроженец Хасавюрта Аскар Аскаров победил американца Тима Эллиота на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году борец-вольник Аскар Аскаров вошел в сборную России, которая участвовала в Сурдлимпийских играх в турецком городе Самсун.

Спортсмен из Хасавюрта Аскар Аскаров одержал первую победу в UFC в поединке с американцем Тимом Эллиотом. Ранее Аскаров дебютировал в UFC с ничьей, сообщает сегодня РИА "Дагестан".

Бой Аскарова с Эллиотом на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе состоялся минувшей ночью, уточняет ТАСС.

Всего на счету Аскарова в смешанных единоборствах (ММА) 11 поединков, в которых он одержал 10 побед. На Сурдлимпиаде он выиграл золото в вольной борьбе в весовой категории до 61 кг, также он является чемпионом России по вольной борьбе среди слабослышащих и глухих. В активе 33-летнего Эллиотта - 15 побед, 10 поражений и одна ничья в ММА, уточняет агентство.

Примечание:

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