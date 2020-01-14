ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы грузинского трансгендера

14 января 2020, 16:44

Европейский суд по правам человека потребовал от властей Грузии объяснить отказ поменять в документах Николо Гвиниашвили запись о его гендерной принадлежности.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года Николо Гвиниашвили обратился в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских чиновников изменить в его документах запись о половой принадлежности. Для изменения данных в документах от грузинских трансгендеров требуют подтвердить анатомическую смену пола, пояснили правозащитники.

Гвиниашвили, родившийся женщиной, но с детства себя считающий себя мужчиной, в 2014 году получил медицинскую справку с диагнозом "транссексуализм". Сейчас он имеет все биологические признаки, характерные для мужчин, включая внешность, но в документах числится женщиной, заявила 24 октября 2019 года неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов", представляющая интересы Гвиниашвили.

Европейский суд по правам человека начал рассмотрение по существу жалобы Николо Гвиниашвили, говорится в сообщении "Ассоциации молодых юристов", направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

"Европейский суд задал вопросы Грузии по всем статьям, указанным в жалобе. Согласно поставленным судом вопросам, государство должно представить свою позицию - нарушило или нет государство право на признание пола, отказав Николо Гвиниашвили в указанных в жалобе правах", - говорится в сообщении НПО, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В частности, власти Грузии должны пояснить суду, на чем основан отказ изменить запись в документах Гвиниашвили. Европейский суд дал сторонам срок на примирение до 4 марта, а если оно не состоится, то властям Грузии будет отведен 12-недельный срок на представление своей позиции, сообщили правозащитники.