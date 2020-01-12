Задержан подозреваемый в организации убийства Окуевой

12 января 2020, 21:30

Украинская полиция задержала членов преступной группы, один из участников которой подозревается в организации покушения на уроженца Чечни Адама Осмаева и убийства его жены Амины Окуевой осенью 2017 года.

Как писал "Кавказский узел", автомобиль, в котором находились Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, был обстрелян возле села Глеваха под Киевом 30 октября 2017 года. В результате нападения Окуева погибла на месте, а Осмаев был ранен.

Адам Осмаев, который обвинялся в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, заявил о "российском следе" в убийстве жены. МВД Украины предположило, что к нападению могут быть причастны российские спецслужбы или сторонники главы Чечни. Сам Рамзан Кадыров выдвинул версию о том, что к покушению на Окуеву и Осмаева причастны украинские спецслужбы.

О задержании "группы киллеров, обоснованно подозреваемых в убийстве Амины Окуевой", сегодня сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на ж/д переезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте [...] ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии", - написал Аваков у себя в Facebook.

Он также опубликовал видео задержания одного из подозреваемых и его фото.

Среди задержанных оказался и организатор покушения на Осмаева и Окуеву, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко. По его данным, "члены преступной группы обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений".

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. Сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - цитирует Клименко пресс-служба Нацполиции.

Задержанные, возможно, занимались заказными убийствами, проинформировала пресс-служба прокуратуры Киевской области. "На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 и январе 2019 года, которые также раскрыты", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице ведомства в Facebook.

Из сообщения прокуратуры также следует, что операция по установлению и задержанию всех участников преступной группы, в том числе заказчиков покушения, продолжается.

Адам Осмаев высказал слова благодарности всем, "кто участвовал в раскрытии убийства Амины". "Надеюсь, все виновные будут установлены и наказаны. Амина не жалела себя, защищая Украину, всегда шла в самые опасные места на фронте, и заслужила чтобы ее убийцы были наказаны", - написал он у себя в Facebook.

Амина Окуева родилась в Одессе 5 июня 1983 года в семье уроженца Чечни. В детстве и юности ее звали Наталья Никифорова, но в 2000 году, приняв ислам и выйдя замуж за Ису Мустафинова, она взяла фамилию мужа, а имя сменила сначала на Анастасию, а позже на Амину. В 2003 году, после гибели первого мужа, Амина Мустафинова вышла замуж за Ислама Тухашева, который в то время пользовался документами на имя Ислама Окуева. С 2014 года Окуева принимала участие в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в рядах добровольческого батальона "Киев-2", одновременно являясь пресс-секретарем "Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева", говорится в биографии Амины Окуевой, размещенной "Кавказским узлом" в разделе "Персоналии".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что первое покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву произошло 1 июня 2017 года в Киеве. По подозрению в его совершении был задержан уроженец Чечни Артур Денисултанов (Курмакаев) по прозвищу Динго. Артур Курмакаев также подозревался по делу об убийстве в Вене Умара Исраилова, личного охранника Рамзана Кадырова. Два с половиной года он находился в украинском СИЗО в ожидании вердикта суда. В рамках обмена Курмакаев был передан представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил 29 декабря 2019 года журналист Аркадий Бабченко в своем Telegram-канале.

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