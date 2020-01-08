Ремонт амбулатории в селе Чермен начат после жалоб пациентов

08 января 2020, 06:30

Власти приняли решение закрыть на ремонт сельскую амбулаторию в Северной Осетии из-за угрозы здоровью людей на фоне жалоб пациентов на аварийное состояние здания.

Решение закрыть амбулаторию на ремонт принято после того, как произошло ЧП, рассказал и. о. главврача Пригородной ЦРБ Аскер Наниев.

"Не было капитальных полов, полы были деревянные. Доски сгнили, и женщина провалилась – ее нога ушла под пол, что вызвало серьезное недовольство пациентов", - рассказал Наниев в телесюжете, размещенном 7 января на YouTube-канале телекомпании "Осетия-Ирыстон".

Аскер Наниев не уточнил подробности инцидента. Комментариев под публикацией, по состоянию на 06.20 мск 8 января, нет.

На время ремонта персонал разместили в одном из административных зданий, при этом пациентов продолжают принимать, сообщило вечером 7 января издание Abon.

По данным издания, деньги на ремонт выделены из бюджета Северной Осетии. Объект планируют сдать в апреле 2020 года.

Здание амбулатории не ремонтировали больше 15 лет. Оно пришло в аварийное состояние: в нем протекала крыша, сыпались стены, а персонал пользовался электроприборами "с риском для жизни", уточнил 7 января "15-й регион".

На состояние амбулатории жители Чермена жаловались еще в 2018 году. "Очень страшное состояние помещения, плесень на стенах, дырки в полу. Страшно находиться там", - привело 3 мая 2018 года слова одного из пациентов Ossetia News.

В Минздраве республики тогда признали наличие проблемы. "Амбулатория в этом году будет отремонтирована", - процитировало издание сотрудника министерства.