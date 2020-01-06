06 января 2020, 07:24

ЦИК Азербайджана утвердил 394 кандидата в депутаты парламента

Для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы 2216 человек, кандидатуры 394 из них уже утверждены, сообщил избирком страны.

Как писал "Кавказский узел", внеочередные парламентские выборы в Азербайджане назначены на 9 февраля. Оппозиционный Национальный совет демократических сил принял решение не участвовать в выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала и Партия народного фронта Азербайджана. Однако аналитики усомнились в возможности срыва выборов.

Срок сдачи документов на регистрацию кандидатов истекает 10 января. Кандидату необходимо собрать в свою поддержку 450 подписей избирателей. Кроме того, кандидаты в депутаты должны представить в окружные избирательные комиссии справки о своих доходах, имуществе и открытом для ведения кампании банковском счете.

ЦИК Азербайджана утвердила кандидатуры 394 человек для участия в парламентских выборах, сообщил 5 января председатель комиссии Мазахир Панахов. "Зарегистрированы 2216 кандидатов, из которых 1976 человек получили подписные листы. Утверждена кандидатура 394 человек", - приводит его слова "АПА".

По словам Панахова, к 5 января заявления на участие в выборах подали 2264 кандидата, из которых 462 человека выдвинуты со стороны 19 политических партий, 16 – инициативными группами, еще 1786 человек – самовыдвиженцы, информирует "Интерфакс-Азербайджан".

Напомним, Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, изучившая предвыборную ситуацию в Азербайджане, рекомендовала направить на внеочередные парламентские выборы 380 наблюдателей. Правозащитники согласились с выводами миссии и сочли, что такое число наблюдателей может способствовать прозрачности процесса.

Активность оппозиции в преддверии выборов усилилась на фоне встречи руководителей партий и общественных движений, которые в ноябре договорились совместно противостоять авторитарному режиму в стране, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Примечание:

"Партия "Мусават" потребовала устранить препятствия для участия ее кандидатов в выборах", "ИСБР призвал Евросоюз повлиять на официальный Баку в связи с нарушениями прав человека", "Избиратели Азербайджана недовольны работой основной части своих депутатов".

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